Αποκαταστάθηκε η κίνηση των οχημάτων στη λεωφόρο Πάρνηθας

Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Πάρνηθας, μετά τη διακοπή που είχε ανακοινώσει η Αστυνομία λόγω των χιονοπτώσεων.



Να σημειωθεί ότι, η κίνηση των οχημάτων είχε διακοπεί από το ύψος του τελεφερίκ από νωρίς το πρωί της Κυριακής 3 Μαΐου.

Το ύψος του χιονιού είχε φτάσει μέχρι και τα 10 εκατοστά, με τους Αθηναίους που είχαν μείνει στην πρωτεύουσα για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς να βρίσκουν ευκαιρία για τον τελευταίο χιονοπόλεμο του φετινού χειμώνα μέσα στην «καρδιά» της άνοιξης.