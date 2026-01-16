Καιρός: Προ των πυλών το «ουκρανικό ψύχος» - Alert της ΕΜΥ για τέσσερις περιοχές το Σάββατο

Ραγδαία αλλαγή με κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας θα παρουσιάσει ο καιρός αρχής γενομένης από το Σάββατο 17 Ιανουαρίου με ισχυρούς ανέμους αλλά και τις έντονες χιονοπτώσεις.

Η νέα κακοκαιρία φαίνεται πως χωρίζεται σε δυο φάσεις οι οποίες θα φέρουν διαφορετικά φαινόμενα και θα διαρκέσουν έως και την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, το Σάββατο 17 Ιανουαρίου στη Μακεδονία, τη Θράκη και πιθανώς πρόσκαιρα στα νησιά του βορείου Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο.

Στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη καθώς και στα νησιά του Ιονίου (από Κεφαλονιά και νοτιότερα) νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν στο νότιο Ιόνιο, τη δυτική Πελοπόννησο και τη νότια Κρήτη, κυρίως στα θαλάσσια, μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές στη δυτική Πελοπόννησο.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και στο νότιο Ιόνιο έως 7, τοπικά 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 06 με 08 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 08 με 13, στα δυτικά τοπικά τους 15 με 15 και στη νησιωτική χώρα τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Alert για 4 περιοχές

Σημειώνεται ότι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει κίτρινες προειδοποιήσεις για τέσσερις περιοχές της Ελλάδας στις οποίες θα δεχθούν και τα ισχυρότερα καιρικά φαινόμενα.

Αναλυτικά, πρόκειται για τις εξής:

Κίτρινη προειδοποίηση για τη Θεσσαλία: Τοπικά έντονες βροχοπτώσεις. Πιθανό ύψος υετού σε διάστημα 12 ωρών από 10 έως 30 χιλιοστά.

Ενδέχεται να υπάρξουν τοπικές πλημμύρες και κατά τόπους προβλήματα στις υπαίθριες δραστηριότητες. Δύσκολες συνθήκες οδήγησης λόγω περιορισμένης ορατότητας και ολισθηρότητας του οδικού δικτύου.

Κίτρινη προειδοποίηση για Ανατολική Στερεά & Έυβοια : Τοπικά έντονες βροχοπτώσεις. Πιθανό ύψος υετού σε διάστημα 12 ωρών από 10 έως 30 χιλιοστά.

Ενδέχεται να υπάρξουν τοπικές πλημμύρες και κατά τόπους προβλήματα στις υπαίθριες δραστηριότητες. Δύσκολες συνθήκες οδήγησης λόγω περιορισμένης ορατότητας και ολισθηρότητας του οδικού δικτύου.

Κίτρινη προειδοποίηση για Ανατολική Πελοπόννησο: Τοπικά έντονες βροχοπτώσεις. Πιθανό ύψος υετού σε διάστημα 12 ωρών από 10 έως 30 χιλιοστά.

Ενδέχεται να υπάρξουν τοπικές πλημμύρες και κατά τόπους προβλήματα στις υπαίθριες δραστηριότητες. Δύσκολες συνθήκες οδήγησης λόγω περιορισμένης ορατότητας και ολισθηρότητας του οδικού δικτύου.

Κίτρινη προειδοποίηση για Κρήτη: Τοπικά έντονες βροχοπτώσεις. Πιθανό ύψος υετού σε διάστημα 12 ωρών από 10 έως 30 χιλιοστά.

Ενδέχεται να υπάρξουν τοπικές πλημμύρες και κατά τόπους προβλήματα στις υπαίθριες δραστηριότητες. Δύσκολες συνθήκες οδήγησης λόγω περιορισμένης ορατότητας και ολισθηρότητας του οδικού δικτύου.

Τσατραφύλλιας: Πτώση της θερμοκρασίας, βοριάδες και χιόνια

Ο γνωστός μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας, με ανάρτησή του στα social media μίλησε για «Ουκρανικό ψύχος», το οποίο θα κάνει την εμφάνισή του το Σάββατο.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η θερμοκρασία θα πέσει σταδιακά έως και 10 βαθμούς και θα τη συνοδέψουν θυελλώδεις άνεμοι ταχύτητας 8-9 μποφόρ. Μάλιστα δεν απέκλεισε ορισμένες περιοχές να δουν σποραδικές χιονοπτώσεις.

Παράλληλα σημείωσε ότι στην Αττική, θα σημειωθούν χιονοπτώσεις μέχρι τα 500 μέτρα χωρίς όμως προβλήματα χιονοστρώσεων.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

«"Κλείδωσε τετραήμερο Ουκρανικό ψύχος..."

Καλημέρα!

Αλλάζει από αύριο το σκηνικό του καιρού στη χώρα μας με πτώση της θερμοκρασία , βοριάδες και χιόνια ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα.

Στην καρδιά του χειμώνα μια τέτοια καιρική εξέλιξη κάθε άλλο παρά αφύσικη δεν είναι.

Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της ψυχρής εισβολής η οποία μας έρχεται από την περιοχή της Ουκρανίας είναι:

Η σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας από βορρά προς νότο θα είναι της τάξης των 10 βαθμών.

Οι βοριάδες θα πνέουν θυελλώδεις 8-9 μποφόρ στο Αιγαίο από το Σάββατο μέχρι την Τρίτη και ανατολικοί τη Δευτέρα και την Τρίτη στο Ιόνιο με την ίδια ένταση.

Τα χιόνια τα οποία γενικά δεν θα είναι πολλά, θα απασχολήσουν τα ορεινά της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς, της Εύβοιας, της Α-ΒΑ Πελοπόννησο, των Κυκλάδων και της Κρήτης. Παροδικά θα φτάσουν μέχρι τα 500μέτρα στις κεντροβόρειες περιοχές.

Αττική: Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 -11 °C στα πεδινά. Οι βοριάδες Σάββατο-Κυριακή-Δευτέρα θα πνέουν σχεδόν θυελλώδεις στα ανατολικά του νομού. Βροχή ή χιονόνερο στα πεδινά. Λίγα χιόνια μέχρι τα 500 μέτρα. Χωρίς προβλήματα χιονοστρώσεων».

«Χειμώνας σε δυο φάσεις» - Τι λέει ο Δημήτρης Παπαϊωάνου:

Την ίδια ώρα, ο γνωστός μετεωρολόγος, Δημήτρης Παπαϊωάνου προχώρησε σε ανάρτηση με τη δική του πρόγνωση για τις επόμενες μέρες αναφέροντας πως πρόκειται για ένα κύμα που θα «χτυπήσει» τη χώρα σε δυο φάσεις.

Η πρώτη αναμένεται από αύριο, Σάββατο (17/1) μέχρι και τη Δευτέρα (19/1) με αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες αλλά με ελάχιστα φαινόμενα ενώ και το δεύτερο από την Τρίτη (20/1) μέχρι και την Τετάρτη (21/1) έχει αντίθετα χαρακτηριστικά, δηλαδή αρκετά φαινόμενα, πυκνά χιόνια αλλά χωρίς κρύο.

Τέλος, όσον αφορά την Αττική, ο μετεωρολόγος σημειώνει πως θα υπάρξουν μικρές χιονοστρώσεις μέχρι τα 500-600 μέτρα ενώ οι υπόλοιπες χιονοπτώσεις πιο χαμηλά θα είναι ασθενούς με μέτριας έντασης.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Δημήτρη Παπαϊωάνου:

«Χειμώνας σε 2 φάσεις.

1η Φάση - Σάββατο έως Δευτέρα: Λίγα φαινόμενα, ισχυροί βοριάδες, αρκετό κρύο.

Στην πρώτη φάση τα φαινόμενα θα είναι σχετικά λίγα και θα εντοπίζονται στα ανατολικά ηπειρωτικά (Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, δυτική Μακεδονία, ανατολική Πελοπόννησο και βόρεια Κρήτη). Τα φαινόμενα θα είναι περιορισμένα κυρίως γύρω από τα ορεινά, με χιόνια σε ορεινά-ημιορεινά (εκτός από Κρήτη-μόνο ορεινά) και πρόσκαιρα τη Δευτέρα σε πολύ χαμηλό υψόμετρο στη Θεσσαλία. Αξιόλογα χιόνια θα πέσουν στο Πήλιο, όπου προς το παρόν είναι το μόνο χιονοδρομικό που δεν έχει χιονίσει σχεδόν καθόλου.

2η Φάση Τρίτη (μέσα στην ημέρα) - Τετάρτη: Πολλά φαινόμενα, λιγότερο κρύο, πυκνές χιονοπτώσεις.

Στη δεύτερη φάση ένα χαμηλό βαρομετρικό από την κεντρική Μεσόγειο θα κινηθεί ανατολικά και θα συνδυάσει εν μέρει το κρύο με τα φαινόμενα. Επομένως, πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Πελοποννήσου και τοπικά σε αρκετά χαμηλά υψόμετρα της κεντρικής και βόρειας χώρας. Για τη δεύτερη φάση θα υπάρξει εκ νέου ενημέρωση.

Όσον αφορά την Αττική λίγες βροχές (περισσότερες στα βόρεια του νομού) θα σημειωθούν αύριο νωρίς το πρωί, ενώ θα ενισχυθούν σταδιακά πολύ οι βοριάδες και ειδικά από την Κυριακή. Την Κυριακή και κυρίως τη Δευτέρα, τα φαινόμενα θα εντοπίζονται στα βόρεια και ανατολικά του νομού με έμφαση περιοχές γύρω από τα ορεινά (Πάρνηθα-Πεντέλη-Κιθαιρώνα και λιγότερο τον Υμηττό) με ασθενούς-μέτριας έντασης χιονοπτώσεις (όχι ποιοτικές) να σημειώνονται πρόσκαιρα μέχρι τα 300-400 μέτρα. Οι χιονοστρώσεις στα ορεινά και πρόσκαιρα μέχρι τα 500-600 μέτρα (πρωί Δευτέρας) θα είναι μικρές».