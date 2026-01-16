Καιρός: Έρχεται «ουκρανικό ψύχος» με πολύ κρύο - Πού θα χιονίσει, τι ισχύει για Αττική

Σε νέο ψυχρό κύμα φαίνεται να μπαίνει η χώρα από αύριο, Σάββατο (17/1) που θα αλλάξει άρδην το σκηνικό του καιρού με κύρια χαρακτηριστικά την αισθητή πτώσης της θερμοκρασίας, τους ισχυρούς ανέμους αλλά και τις έντονες χιονοπτώσεις.

Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, η εισβολή της κακοκαιρίας φαίνεται να διαρκεί μέχρι την Τετάρτη (21/1) ενώ αναφέρεται πως η απέλαση του κύματος χωρίζεται σε 2 φάσεις με το καθένα να έχει διαφορετικά φαινόμενα.

«Πτώση της θερμοκρασίας, βοριάδες και χιόνια» - Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

Ο γνωστός μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας, με ανάρτησή του στα social media μίλησε για «Ουκρανικό ψύχος», το οποίο θα αλλάξει το σκηνικό του καιρού αρχής γενομένης από αύριο, Σάββατο (17/1).

Συγκεκριμένα, υπογραμμίζεται η σταδιακά πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα είναι της τάξης των 10 βαθμών, οι θυελλώδεις άνεμοι ταχύτητας 8-9 μποφόρ και οι χιονοπτώσεις που δεν θα είναι «πολλές». Για την Αττική, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, υποστήριξε πως θα πέσουν χιόνια μέχρι τα 500 μέτρα χωρίς όμως προβλήματα χιονοστρώσεων.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

«"Κλείδωσε τετραήμερο Ουκρανικό ψύχος..."

Καλημέρα!

Αλλάζει από αύριο το σκηνικό του καιρού στη χώρα μας με πτώση της θερμοκρασία , βοριάδες και χιόνια ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα.

Στην καρδιά του χειμώνα μια τέτοια καιρική εξέλιξη κάθε άλλο παρά αφύσικη δεν είναι.

Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της ψυχρής εισβολής η οποία μας έρχεται από την περιοχή της Ουκρανίας είναι:

Η σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας από βορρά προς νότο θα είναι της τάξης των 10 βαθμών.

Οι βοριάδες θα πνέουν θυελλώδεις 8-9 μποφόρ στο Αιγαίο από το Σάββατο μέχρι την Τρίτη και ανατολικοί τη Δευτέρα και την Τρίτη στο Ιόνιο με την ίδια ένταση.

Τα χιόνια τα οποία γενικά δεν θα είναι πολλά, θα απασχολήσουν τα ορεινά της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς, της Εύβοιας, της Α-ΒΑ Πελοπόννησο, των Κυκλάδων και της Κρήτης. Παροδικά θα φτάσουν μέχρι τα 500μέτρα στις κεντροβόρειες περιοχές.

Αττική: Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 -11 °C στα πεδινά. Οι βοριάδες Σάββατο-Κυριακή-Δευτέρα θα πνέουν σχεδόν θυελλώδεις στα ανατολικά του νομού. Βροχή ή χιονόνερο στα πεδινά. Λίγα χιόνια μέχρι τα 500 μέτρα. Χωρίς προβλήματα χιονοστρώσεων».

«Χειμώνας σε δυο φάσεις» - Τι λέει ο Δημήτρης Παπαϊωάνου:

Την ίδια ώρα, ο γνωστός μετεωρολόγος, Δημήτρης Παπαϊωάνου προχώρησε σε ανάρτηση με τη δική του πρόγνωση για τις επόμενες μέρες αναφέροντας πως πρόκειται για ένα κύμα που θα «χτυπήσει» τη χώρα σε δυο φάσεις.

Η πρώτη αναμένεται από αύριο, Σάββατο (17/1) μέχρι και τη Δευτέρα (19/1) με αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες αλλά με ελάχιστα φαινόμενα ενώ και το δεύτερο από την Τρίτη (20/1) μέχρι και την Τετάρτη (21/1) έχει αντίθετα χαρακτηριστικά, δηλαδή αρκετά φαινόμενα, πυκνά χιόνια αλλά χωρίς κρύο.

Τέλος, όσον αφορά την Αττική, ο μετεωρολόγος σημειώνει πως θα υπάρξουν μικρές χιονοστρώσεις μέχρι τα 500-600 μέτρα ενώ οι υπόλοιπες χιονοπτώσεις πιο χαμηλά θα είναι ασθενούς με μέτριας έντασης.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Δημήτρη Παπαϊωάνου:

«Χειμώνας σε 2 φάσεις.

1η Φάση - Σάββατο έως Δευτέρα: Λίγα φαινόμενα, ισχυροί βοριάδες, αρκετό κρύο.

Στην πρώτη φάση τα φαινόμενα θα είναι σχετικά λίγα και θα εντοπίζονται στα ανατολικά ηπειρωτικά (Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, δυτική Μακεδονία, ανατολική Πελοπόννησο και βόρεια Κρήτη). Τα φαινόμενα θα είναι περιορισμένα κυρίως γύρω από τα ορεινά, με χιόνια σε ορεινά-ημιορεινά (εκτός από Κρήτη-μόνο ορεινά) και πρόσκαιρα τη Δευτέρα σε πολύ χαμηλό υψόμετρο στη Θεσσαλία. Αξιόλογα χιόνια θα πέσουν στο Πήλιο, όπου προς το παρόν είναι το μόνο χιονοδρομικό που δεν έχει χιονίσει σχεδόν καθόλου.

2η Φάση Τρίτη (μέσα στην ημέρα) - Τετάρτη: Πολλά φαινόμενα, λιγότερο κρύο, πυκνές χιονοπτώσεις.

Στη δεύτερη φάση ένα χαμηλό βαρομετρικό από την κεντρική Μεσόγειο θα κινηθεί ανατολικά και θα συνδυάσει εν μέρει το κρύο με τα φαινόμενα. Επομένως, πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Πελοποννήσου και τοπικά σε αρκετά χαμηλά υψόμετρα της κεντρικής και βόρειας χώρας. Για τη δεύτερη φάση θα υπάρξει εκ νέου ενημέρωση.

Όσον αφορά την Αττική λίγες βροχές (περισσότερες στα βόρεια του νομού) θα σημειωθούν αύριο νωρίς το πρωί, ενώ θα ενισχυθούν σταδιακά πολύ οι βοριάδες και ειδικά από την Κυριακή. Την Κυριακή και κυρίως τη Δευτέρα, τα φαινόμενα θα εντοπίζονται στα βόρεια και ανατολικά του νομού με έμφαση περιοχές γύρω από τα ορεινά (Πάρνηθα-Πεντέλη-Κιθαιρώνα και λιγότερο τον Υμηττό) με ασθενούς-μέτριας έντασης χιονοπτώσεις (όχι ποιοτικές) να σημειώνονται πρόσκαιρα μέχρι τα 300-400 μέτρα. Οι χιονοστρώσεις στα ορεινά και πρόσκαιρα μέχρι τα 500-600 μέτρα (πρωί Δευτέρας) θα είναι μικρές».