Καιρός: Αλλάζει άρδην το σκηνικό - Πότε έρχονται και πόσο θα διαρκέσουν οι Αλκυονίδες Μέρες

Υποχωρεί από την Τετάρτη (14/1) το ψυχρό κύμα που έπληξε τη χώρα τις προηγούμενες μέρες και έφερε θερμοκρασίες αρκετά κάτω από το μηδέν σε αρκετές περιοχές, σύμφωνα με την πρόβλεψη καιρού του Νίκου Καντερέ.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, από την σήμερα, Τετάρτη (14/1) μέχρι και την Παρασκευή (16/1) θα έχουμε «αλκυονίδες ημέρες», γεγονός που θα ανεβάσει τον υδράργυρο αισθητά. Μάλιστα, στην πρόγνωση αναφέρεται πως θα το φαινόμενο θα υποχωρήσει από το Σαββατοκύριακο ενώ δεν αποκλείεται να επιστρέψει από τον Φεβρουάριο.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Νίκου Καντερέ:

«Αλκυονίδες θα έχουμε από Τετάρτη έως Παρασκευή.

Ο Αριστοτέλης προσδιόρισε ως αλκυονίδες ημέρες στη διάρκεια του χειμώνα εκείνες τις ημέρες, που ακολουθούσαν ημέρες με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και πολύ ισχυρούς ανέμους έχοντας σαν κύρια χαρακτηριστικά τις λιακάδες, με την απουσία των νεφών και των βροχών, καθώς και τους πολύ εξασθενημένους ανέμους, για να μπορέσουν οι αλκυόνες να μπορέσουν να ωοτοκήσουν στις ακτές της Αττικής κατά το μύθο.

Όπως το Δεκέμβριο, έτσι και τον Ιανουάριο ήρθαν οι ηλιόλουστες ημέρες που θα έχουμε από αύριο Τετάρτη έως τη Παρασκευή...

Στην Αθήνα, ύστερα από τους θυελλώδεις ανέμους και τις μέγιστες θερμοκρασίες της Τρίτης και της Δευτέρας να μην ξεπερνούν τους 7 και 8 βαθμούς, έρχονται αύριο Τετάρτη 16 βαθμοί και παρόμοιες Πέμπτη και Παρασκευή με τους ανέμους να είναι εξασθενημένοι.

Ο Αριστοτέλης παρατήρησε αυτή την αλλαγή του καιρού, καθώς εκείνη την εποχή δεν γνώριζε τη φυσιολογική μετάβαση, από τα βαρομετρικά χαμηλά, στα βαρομετρικά υψηλά, όπως κινούνται τα βαρομετρικά συστήματα στην ανώτερη ατμόσφαιρα, αλλά παρατήρησε ότι και καιρικές συνθήκες την ημέρα για τις ομιλίες στην τότε "αγορά" ήταν κατάλληλες και ευχάριστες.

Το Σαββατοκύριακο φεύγουν οι αλκυονίδες για να ξανάρθουν το Φεβρουάριο, χωρίς αυτό να είναι σίγουρο αφού δεν είναι υποχρεωτικό, ούτε για την εμφάνιση ούτε για τις ημέρες».