Ανεβαίνει η θερμοκρασία - Πώς θα αλλάξει ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Γενικά αίθριος αναμένεται να είναι ο καιρός σήμερα, Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, σε όλη τη χώρα με λίγες κατά τόπους νεφώσεις, ενώ ομίχλη θα σημειωθεί σε αρκετές περιοχές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά όπου θα σημειωθούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια το πρωί τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, όμως νωρίς το πρωί στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 11 με 12 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και τοπικά στα νότια τους 17 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε όλη τη χώρα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από -03 (μείον 3) έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα στο νότιο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 00 (μηδέν) έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4, στα νότια 5 και το πρωί τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Στα βόρεια μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα υπόλοιπα βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από -01 (μείον 1) έως 11 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Πρόγνωση για Πέμπτη 15/1

Γενικά αίθριος καιρός. Από το βράδυ αραιές νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και τις βραδινές ώρες και κυρίως στα δυτικά θα σημειωθούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια νοτιοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ και στα νότια δυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 12 με 14 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Νωρίς το πρωί στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Πρόγνωση για Παρασκευή 16/1

Στο Ιόνιο, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα, αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πυκνότερες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στο νότιο Αιγαίο από δυτικές με τη ίδια ένταση.

Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς αλλά από το μεσημέρι και στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα επικρατήσουν βορειοανατολικοί άνεμοι 4 με 6 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά

Πρόγνωση για Σάββατο 17/1

Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με σποραδικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο, την Κρήτη και την ανατολική ηπειρωτική χώρα, μεμονωμένες καταιγίδες

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στην ανατολική χώρα.

Πρόγνωση για Κυριακή 18/1

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 5 με 7 και πιθανώς στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση στην ανατολική χώρα.