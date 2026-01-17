«Ψυχρή εισβολή» από την Ουκρανία με ισχυρούς ανέμους και «βουτιά» της θερμοκρασίας - Πού θα χιονίσει

Αλλάζει από σήμερα, Σάββατο 17 Ιανουαρίου, ο καιρός καθώς ένα ψυχρό μέτωπο που έρχεται από τη Μαύρη Θάλασσα θα σαρώσει τη χώρα με τον υδράργυρο να σημειώνει πτώση αισθητά πολλών βαθμών.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, σήμερα Σάββατο αυξημένες θα είναι οι νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη καθώς και στα νησιά του Ιονίου όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και στο νότιο Ιόνιο έως 7, τοπικά 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 06 με 08 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 08 με 13, στα δυτικά τοπικά τους 15 και στη νησιωτική χώρα τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Alert για 4 περιοχές

Σημειώνεται ότι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει κίτρινες προειδοποιήσεις για τέσσερις περιοχές της Ελλάδας στις οποίες θα δεχθούν και τα ισχυρότερα καιρικά φαινόμενα.

Αναλυτικά, πρόκειται για τις εξής:

Κίτρινη προειδοποίηση για τη Θεσσαλία: Τοπικά έντονες βροχοπτώσεις. Πιθανό ύψος υετού σε διάστημα 12 ωρών από 10 έως 30 χιλιοστά.

Ενδέχεται να υπάρξουν τοπικές πλημμύρες και κατά τόπους προβλήματα στις υπαίθριες δραστηριότητες. Δύσκολες συνθήκες οδήγησης λόγω περιορισμένης ορατότητας και ολισθηρότητας του οδικού δικτύου.

Κίτρινη προειδοποίηση για Ανατολική Στερεά & Έυβοια : Τοπικά έντονες βροχοπτώσεις. Πιθανό ύψος υετού σε διάστημα 12 ωρών από 10 έως 30 χιλιοστά.

Ενδέχεται να υπάρξουν τοπικές πλημμύρες και κατά τόπους προβλήματα στις υπαίθριες δραστηριότητες. Δύσκολες συνθήκες οδήγησης λόγω περιορισμένης ορατότητας και ολισθηρότητας του οδικού δικτύου.

Κίτρινη προειδοποίηση για Ανατολική Πελοπόννησο: Τοπικά έντονες βροχοπτώσεις. Πιθανό ύψος υετού σε διάστημα 12 ωρών από 10 έως 30 χιλιοστά.

Ενδέχεται να υπάρξουν τοπικές πλημμύρες και κατά τόπους προβλήματα στις υπαίθριες δραστηριότητες. Δύσκολες συνθήκες οδήγησης λόγω περιορισμένης ορατότητας και ολισθηρότητας του οδικού δικτύου.

Κίτρινη προειδοποίηση για Κρήτη: Τοπικά έντονες βροχοπτώσεις. Πιθανό ύψος υετού σε διάστημα 12 ωρών από 10 έως 30 χιλιοστά.

Ενδέχεται να υπάρξουν τοπικές πλημμύρες και κατά τόπους προβλήματα στις υπαίθριες δραστηριότητες. Δύσκολες συνθήκες οδήγησης λόγω περιορισμένης ορατότητας και ολισθηρότητας του οδικού δικτύου.

Τσατραφύλλιας: Πτώση της θερμοκρασίας, βοριάδες και χιόνια

Ο γνωστός μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας, με ανάρτησή του στα social media μίλησε για «Ουκρανικό ψύχος», το οποίο θα κάνει την εμφάνισή του το Σάββατο.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η θερμοκρασία θα πέσει σταδιακά έως και 10 βαθμούς και θα τη συνοδέψουν θυελλώδεις άνεμοι ταχύτητας 8-9 μποφόρ. Μάλιστα δεν απέκλεισε ορισμένες περιοχές να δουν σποραδικές χιονοπτώσεις.

Παράλληλα σημείωσε ότι στην Αττική, θα σημειωθούν χιονοπτώσεις μέχρι τα 500 μέτρα χωρίς όμως προβλήματα χιονοστρώσεων.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

«"Κλείδωσε τετραήμερο Ουκρανικό ψύχος..."

Καλημέρα!

Αλλάζει από αύριο το σκηνικό του καιρού στη χώρα μας με πτώση της θερμοκρασία , βοριάδες και χιόνια ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα.

Στην καρδιά του χειμώνα μια τέτοια καιρική εξέλιξη κάθε άλλο παρά αφύσικη δεν είναι.

Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της ψυχρής εισβολής η οποία μας έρχεται από την περιοχή της Ουκρανίας είναι:

Η σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας από βορρά προς νότο θα είναι της τάξης των 10 βαθμών.

Οι βοριάδες θα πνέουν θυελλώδεις 8-9 μποφόρ στο Αιγαίο από το Σάββατο μέχρι την Τρίτη και ανατολικοί τη Δευτέρα και την Τρίτη στο Ιόνιο με την ίδια ένταση.

Τα χιόνια τα οποία γενικά δεν θα είναι πολλά, θα απασχολήσουν τα ορεινά της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς, της Εύβοιας, της Α-ΒΑ Πελοπόννησο, των Κυκλάδων και της Κρήτης. Παροδικά θα φτάσουν μέχρι τα 500μέτρα στις κεντροβόρειες περιοχές.

Αττική: Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 -11 °C στα πεδινά. Οι βοριάδες Σάββατο-Κυριακή-Δευτέρα θα πνέουν σχεδόν θυελλώδεις στα ανατολικά του νομού. Βροχή ή χιονόνερο στα πεδινά. Λίγα χιόνια μέχρι τα 500 μέτρα. Χωρίς προβλήματα χιονοστρώσεων».

Ο καιρός τις επόμενες μέρες

Ο καιρός την Κυριακή (18/1)

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά, καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6, στα ανατολικά από βόρειες 5 με 7 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά και στα βορειοανατολικά θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

Ο καιρός τη Δευτέρα (19/1)

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά, καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις και στα ανατολικά από βόρειες 5 με 7 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά και στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

Ο καιρός την Τρίτη (20/1)

Στα νοτιότερα τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας, τη Θεσσαλία, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, το νότιο Ιόνιο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα νότια και χιονόνερο στα βόρεια. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά - ημιορεινά, καθώς και στα ορεινά της Εύβοιας και της Κρήτης.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί στα δυτικά 6 με 8 και στα νότια τοπικά 9 και στα ανατολικά 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νοτιοανατολικά. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά και στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.