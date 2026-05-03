Χιόνια στην Αττική: Έβαλε τα «λευκά» της η Πάρνηθα - Το «έστρωσε» και στην Πεντέλη

Σκηνικό βαρυχειμωνιάς σαρώνει την Αττική, με την Πάρνηθα να δέχεται το πρωί της Κυριακής (3/5) πυκνή χιονόπτωση, η οποία έχει ήδη «στρώσει» κανονικά, μεταμορφώνοντας το τοπίο σε λευκό πέπλο.

Η ψυχρή εισβολή που πλήττει τη χώρα χαρακτηρίζεται εξαιρετικά σπάνια για την εποχή, μετεωρολογικά συγκρίσιμη με αντίστοιχα φαινόμενα που είχαν καταγραφεί από το 1940, αναδεικνύοντας την ένταση και την ιδιαιτερότητα του κύματος κακοκαιρίας.

Μάλιστα, λόγω της πυκνής χιονόπτωσης έχει διακοπή η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Πάρνηθος από το ύψος του τελεφερίκ.

Χιόνια και στην Πεντέλη

Ιδιαίτερα ισχυρές χιονοπτώσεις καταγράφονται σε ορεινές ζώνες άνω των 800 μέτρων, με τη Δίρφυς, την Πάρνηθα και την Πεντέλη να βρίσκονται στο επίκεντρο του φαινομένου.

Την ίδια ώρα, το χιόνι «κατεβαίνει» σε χαμηλότερα υψόμετρα, με νιφάδες να κάνουν την εμφάνισή τους ακόμη και στα 580 μέτρα, στην περιοχή της Αιολίδα, εντείνοντας την αίσθηση μιας ασυνήθιστης, για τον Μάιο, χειμερινής εισβολής.

Ακραίο φαινόμενο με χαρακτηριστικά ρεκόρ

Η ένταση των φαινομένων και η έκτασή τους δημιουργούν ένα σπάνιο μετεωρολογικό σκηνικό, με τους ειδικούς να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κακοκαιρίας, καθώς η θερμοκρασία σημειώνει απότομη πτώση και το χιόνι επεκτείνεται σε περιοχές που δεν το συνηθίζουν τέτοια εποχή.

Η Αττική ζει στιγμές… Ιανουαρίου, εν μέσω Μαΐου, με τις εικόνες από τα ορεινά να προκαλούν εντύπωση και να αποτυπώνουν την έντονη δυναμική της ψυχρής εισβολής.