Το «έστρωσε» στα Καλάβρυτα - Χιονισμένα τοπία στον Χελμό μέσα στον Μάιο

Μάιος με… χειμωνιάτικη διάθεση αποτυπώνουν οι σπάνιες εικόνες που καταγράφονται αυτές τις μέρες στον Χελμό και το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων, όπου ο καιρός φαίνεται να έχει ξεχάσει ότι η άνοιξη είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του tempo24.news, απαθανατίζει μαγευτικά χιονισμένα τοπία, με δέντρα και δρόμους σκεπασμένα από ένα λευκό πέπλο, δημιουργώντας ένα ασυνήθιστο και εντυπωσιακό θέαμα για την εποχή. Η αιφνίδια αλλαγή του καιρού έχει μετατρέψει το βουνό σε έναν «χειμωνιάτικο παράδεισο», που δύσκολα συναντά κανείς στις αρχές Μαΐου.

Από νωρίς το πρωί, δεκάδες επισκέπτες κάθε ηλικίας έσπευσαν στο χιονοδρομικό κέντρο για να ζήσουν από κοντά τη μοναδική αυτή εμπειρία, απολαμβάνοντας τον σπάνιο καιρό και απαθανατίζοντας τις εντυπωσιακές λευκές εικόνες με τα κινητά και τις φωτογραφικές τους μηχανές.