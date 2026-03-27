Καλάβρυτα: Εγκλωβίστηκαν οδηγοί λόγω χιονιά - Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση απεγκλωβισμού οδηγών στα Καλάβρυτα, καθώς η έντονη χιονόπτωση έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο που συνδέει το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων με την Περιστέρα και τη Ζαρούχλα.

Όπως διαβάζουμε στο kalavrytanews.com, το ύψος του χιονιού στην περιοχή είναι ιδιαίτερα αυξημένο, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να έχει καταστεί αδύνατη. Παρόμοια φαινόμενα έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν στην ίδια περιοχή, όπου δρόμοι έκλεισαν λόγω χιονιού και απαιτήθηκε επέμβαση των αρχών.

Στο σημείο έχουν ήδη σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαβρύτων, ενώ επιχειρεί και μηχάνημα έργου της Πολιτικής Προστασίας με στόχο τη διάνοιξη του δρόμου και την ασφαλή απομάκρυνση των εγκλωβισμένων οδηγών.