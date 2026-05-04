Μίνι χειμώνας τον Μάιο - Πώς εξηγείται η ισχυρότερη ψυχρή εισβολή των τελευταίων 40 ετών

Μια ασυνήθιστα ισχυρή ψυχρή εισβολή έφερε εικόνες χειμώνα μέσα στον Μάιο, με χιονοπτώσεις και ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες να καταγράφονται σε πολλές ορεινές, αλλά και ημιορεινές περιοχές της χώρας.

Ο μετεωρολόγος Κώστας Λαγουβάρδος, μιλώντας στο Orange Press Agency, επισημαίνει ότι πρόκειται για την πιο έντονη ψυχρή εισβολή που έχει σημειωθεί την ίδια περίοδο από το 1987.

Όπως εξηγεί, τα χαρακτηριστικά της φετινής κακοκαιρίας φαίνεται να ξεπερνούν ακόμη και εκείνα της αντίστοιχης περιόδου πριν από περίπου 40 χρόνια, καθώς καταγράφηκαν χαμηλότερες θερμοκρασίες αλλά και χιονοπτώσεις σε περιοχές σχετικά χαμηλού υψομέτρου, ακόμη και μέχρι την Κρήτη.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακές είναι οι αποκλίσεις από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Σύμφωνα με τον Διευθυντή Ερευνών του Αστεροσκοπείου, οι θερμοκρασίες σε αρκετές περιοχές της χώρας, αλλά και στην Αθήνα, βρέθηκαν έως και 12 με 13 βαθμούς Κελσίου χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή.

Στα λευκά η Πάρνηθα στις 3 Μαΐου!

Από τη φωτιά… στο χιόνι στην Πάρνηθα

Το φαινόμενο ανέδειξε και την έντονη μεταβλητότητα του καιρού, ιδιαίτερα στην Αττική. Όπως σημειώνει ο κ. Λαγουβάρδος, λίγες μόλις ημέρες πριν από τις χιονοπτώσεις είχε εκδηλωθεί μικρή δασική πυρκαγιά στην Πάρνηθα, η οποία ευτυχώς τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο.

Το κοντράστ είναι εντυπωσιακό, καθώς μέσα σε τρεις έως τέσσερις ημέρες η ίδια περιοχή πέρασε από συνθήκες πυρκαγιάς σε χιονόπτωση.

Ραγδαία αλλαγή σκηνικού τις επόμενες ημέρες

Η αστάθεια, ωστόσο, δεν σταματά εδώ. Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται νέα σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας.

Στην Αττική, οι μέγιστες τιμές που είχαν υποχωρήσει στους 13-14 βαθμούς αναμένεται να φτάσουν εκ νέου τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη μεταβλητότητα του καιρού.

Η Ευρώπη «κομμένη στα δύο»

Το φαινόμενο δεν περιορίζεται στην Ελλάδα, αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη ατμοσφαιρική διαταραχή που επηρέασε την Ευρώπη.

Ενώ στα Βαλκάνια και τη Νότια Ευρώπη επικράτησαν ψυχρές αέριες μάζες, στη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη καταγράφηκαν ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες. Σε πόλεις όπως η Στοκχόλμη, οι Βρυξέλλες, το Παρίσι και η Βαρσοβία, ο υδράργυρος έφτασε τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου, δημιουργώντας μια έντονη θερμοκρασιακή αντίθεση ανάμεσα σε Βορρά και Νότο.