Φολέγανδρος: Η στιγμή που το πλοίο «Αικατερίνη» δίνει μάχη με τα κύματα πριν μπει στο λιμάνι

Μάχη με τα κύματα έδωσε το πλοίο «Αικατερίνη» κατά την προσπάθειά του να προσεγγίσει το λιμάνι της Φολεγάνδρου, υπό ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Η κακοκαιρία που επικρατούσε στο νησί προκάλεσε ισχυρούς ανέμους και έντονο κυματισμό, δυσχεραίνοντας σημαντικά τους χειρισμούς του πληρώματος κατά τη διαδικασία πρόσδεσης.

Όπως αποτυπώνεται και σε σχετικό βίντεο, τα κύματα χτυπούν με δύναμη το πλοίο, το οποίο επιχειρεί να ευθυγραμμιστεί για να δέσει με ασφάλεια.

Παρά τις δυσκολίες, η διαδικασία ολοκληρώθηκε επιτυχώς, με το πλοίο να καταφέρνει τελικά να προσεγγίσει το λιμάνι χωρίς προβλήματα.