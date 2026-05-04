Το «Bluestar 1 Πάρος» δεν κατάφερε να δέσει στο λιμάνι της Νάξου λόγω θυελλωδών ανέμων

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στις Κυκλάδες το τριήμερο της Πρωτομαγιάς, ανάγκασαν τον πλοίαρχο του επιβατηγού-οχηματαγωγού (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίου «ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ 1» Ν.Π. 10744, το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από το λιμάνι του Πειραιά προς τα λιμάνια της Πάρου-Νάξου-Ίου-Θήρας-Νάξου-Πάρου-Πειραιά, να μη δέσει στο λιμάνι της Νάξου, τις απογευματινές ώρες της Κυριακής 3 Μαΐου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, ο πλοίαρχος ενημέρωσε σχετικά τη Λιμενική Αρχή της Νάξου ότι το πλοίο θα συνέχιζε το δρομολόγιό του για το λιμάνι της Πάρου. Στο λιμάνι της Νάξου ανέμεναν προς επιβίβαση 457 επιβάτες, 67 Ι.Χ.Ε., 18 Δ/Κ, 8 Φ/Γ οχήματα και 1 τροχόσπιτο, ενώ επρόκειτο να αποβιβαστούν 163 επιβάτες, 6 Ι.Χ.Ε., και 4 Φ/Γ οχήματα. Οι εν λόγω επιβάτες επρόκειτο να προωθηθούν στον προορισμό τους με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας.