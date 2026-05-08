Metallica στο ΟΑΚΑ: Όλες οι κυκλοφορικές ρυθμίσεις λόγω της συναυλίας

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και ειδικά μέτρα θα εφαρμοστούν στο ΟΑΚΑ κατά το τριήμερο 8, 9 και 10 Μαΐου 2026, λόγω της μεγάλης συναυλίας των Metallica και της αυξημένης προσέλευσης επισκεπτών.

Η διοίκηση του ΟΑΚΑ, με ανακοίνωσή της, γνωστοποιεί ότι θα υπάρξουν τροποποιήσεις στη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων και των χώρων στάθμευσης σε ολόκληρο το Ολυμπιακό Συγκρότημα.

Παράλληλα, καλεί το κοινό να αποφεύγει, όπου είναι εφικτό, τη μετακίνηση με ιδιωτικά οχήματα, ώστε να περιοριστεί η κυκλοφοριακή επιβάρυνση στην περιοχή και να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή των δραστηριοτήτων.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, οι ρυθμίσεις γίνονται με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια αθλητών, επισκεπτών και φιλάθλων, ενώ ζητείται η πιστή τήρηση των οδηγιών των αρμόδιων αρχών και του προσωπικού του ΟΑΚΑ.

Συνιστάται επίσης η αποφυγή προσέγγισης του Ολυμπιακού Συγκροτήματος με ιδιωτικά οχήματα, με στόχο τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και την αποσυμφόρηση της περιοχής.