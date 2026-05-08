Χαμός για τους Metallica: Ατελείωτες ουρές στην Τεχνόπολη για το επίσημο pop-up store

Η Αθήνα υποδέχθηκε το πρωί της Παρασκευής το επίσημο M72 Pop-Up Shop των Metallica, το οποίο λειτουργεί στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων έως και την Κυριακή.

Ουρές δεκάδων μέτρων έχουν σχηματιστεί από νωρίς το πρωί για το επίσημο pop up shop των Metallica πριν τη συναυλία τους στην Αθήνα. Πλήθος έχει συγκεντρωθεί για περιμένοντας για συλλεκτικά προϊόντα του αγαπημένου συγκροτήματος.



— Flash.gr (@flashgrofficial) May 8, 2026

Από τις πρώτες κιόλας ώρες λειτουργίας του καταστήματος, δεκάδες θαυμαστές του συγκροτήματος συγκεντρώθηκαν στο σημείο για να αποκτήσουν συλλεκτικά αναμνηστικά και επίσημο merchandise της περιοδείας.

Άνθρωποι κάθε ηλικίας περίμεναν υπομονετικά στην ουρά, η οποία σε αρκετές στιγμές έφτανε έξω από τον χώρο της Τεχνόπολης, με αρκετούς fans να δηλώνουν πως θέλουν να ζήσουν την εμπειρία ακόμη κι αν δεν διαθέτουν εισιτήριο για τη συναυλία.

Μιχάλης Λεγάκης/ Flash.gr

Πυρετός για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ

Η πολυαναμενόμενη συναυλία των Metallica θα πραγματοποιηθεί το βράδυ του Σαββάτου 9 Μαΐου στο ΟΑΚΑ, με χιλιάδες θεατές να αναμένονται στην περιοχή.

Για τον λόγο αυτό, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και έκτακτα μέτρα θα βρίσκονται σε ισχύ στο ΟΑΚΑ για το τριήμερο 8 έως 10 Μαΐου.