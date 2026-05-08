Χαμός για τους Metallica: Ατελείωτες ουρές στην Τεχνόπολη για το επίσημο pop-up store
Μεγάλες ουρές σχηματίστηκαν από νωρίς το πρωί έξω από την Τεχνόπολη, όπου λειτουργεί το επίσημο pop-up κατάστημα των Metallica.
Η Αθήνα υποδέχθηκε το πρωί της Παρασκευής το επίσημο M72 Pop-Up Shop των Metallica, το οποίο λειτουργεί στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων έως και την Κυριακή.
Από τις πρώτες κιόλας ώρες λειτουργίας του καταστήματος, δεκάδες θαυμαστές του συγκροτήματος συγκεντρώθηκαν στο σημείο για να αποκτήσουν συλλεκτικά αναμνηστικά και επίσημο merchandise της περιοδείας.
Άνθρωποι κάθε ηλικίας περίμεναν υπομονετικά στην ουρά, η οποία σε αρκετές στιγμές έφτανε έξω από τον χώρο της Τεχνόπολης, με αρκετούς fans να δηλώνουν πως θέλουν να ζήσουν την εμπειρία ακόμη κι αν δεν διαθέτουν εισιτήριο για τη συναυλία.
Πυρετός για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ
Η πολυαναμενόμενη συναυλία των Metallica θα πραγματοποιηθεί το βράδυ του Σαββάτου 9 Μαΐου στο ΟΑΚΑ, με χιλιάδες θεατές να αναμένονται στην περιοχή.
Για τον λόγο αυτό, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και έκτακτα μέτρα θα βρίσκονται σε ισχύ στο ΟΑΚΑ για το τριήμερο 8 έως 10 Μαΐου.