Μπάγερν Μονάχου - Παρί Σεν Ζερμέν: Ώρα και κανάλι της ρεβάνς του ημιτελικού του Champions League

Την πρόκρισή τους στον μεγάλο τελικό της Βουδαπέστης θα διεκδικήσουν απόψε η Μπάγερν Μονάχου και η Παρί Σεν Ζερμέν, με τον πρώτο ματς στο Παρίσι να έχει γράψει ιστορία και να δίνει προβάδισμα ενός γκολ στην Παρί (5-4).

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στη Γερμανία με στόχο το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό. Με τον νικητή να αντιμετωπίζει την Άρσεναλ, η οποία απέκλεισε την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 22:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 1 HD και το Mega.