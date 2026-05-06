Μπάγερν Μονάχου - Παρί Σεν Ζερμέν: Ώρα και κανάλι της ρεβάνς του ημιτελικού του Champions League
Μετά το εντυπωσιακό 5-4 υπέρ της Παρί στο πρώτο ματς, οι δυο ομάδες συναντιούνται στο Μόναχο με φόντο τον τελικό.
Την πρόκρισή τους στον μεγάλο τελικό της Βουδαπέστης θα διεκδικήσουν απόψε η Μπάγερν Μονάχου και η Παρί Σεν Ζερμέν, με τον πρώτο ματς στο Παρίσι να έχει γράψει ιστορία και να δίνει προβάδισμα ενός γκολ στην Παρί (5-4).
Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στη Γερμανία με στόχο το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό. Με τον νικητή να αντιμετωπίζει την Άρσεναλ, η οποία απέκλεισε την Ατλέτικο Μαδρίτης.
Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 22:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 1 HD και το Mega.