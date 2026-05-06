Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια: Ώρα και κανάλι του Game 3 για τα playoffs της EuroLeague
Που θα δείτε το ματς που μπορεί να «κλειδώσει» την πρόκριση του Παναθηναϊκού AKTOR στο Final-4 της Αθήνας.
Ο Παναθηναϊκός AKTOR ύστερα από τις δύο μεγάλες νίκες στην Ισπανία, έσπασε την έδρα της Βαλένθια και φέρνει την σειρά στην Αθήνα για να εξασφαλίσει από απόψε το πολυπόθητο εισιτήριο για το Final Four της Euroleague που θα γίνει στην... έδρα του. Τον αγώνα των «πράσινων» έχετε τη δυνατότητα να δείτε ζωντανά από το Novasports Prime στις 21:15.