Απίστευτος Νάιτζελ Χέιζ - Ντέιβις: Κατέγραψε σχεδόν 40.000 βήματα σε περίπατο στην Ιορδανία

Ο Χέιζ-Ντέιβις μετά το buzzer beater του, κόντρα στην Βαλένθια, είπε να «ξεμουδιάσει» εκμεταλλευόμενος το ρεπό του πριν τη μεγάλη μάχη για το game 3.

Προορισμός του αυτή τη φορά στην Ασία και συγκεκριμένα στην Ιορδανία με τον ίδιο να πραγματοποιεί μία μεγάλη πορεία (περίπου 40.000 βήματα).

Τα εξωφρενικά νούμερα που κατέγραψε

Ο Αμερικανός παίκτης του Παναθηναϊκού AKTOR μετά το ταξίδι - αστραπή δημοσιοποίησε στα social media στιγμιότυπα αλλά και τα νούμερα που κατέγραψε κατά την παραμονή του στην Ιορδανία.

«38.121 βήματα

438 διαστρέμματα ποδιών που γλίτωσα

97 φορές ρωτήθηκα “γιατί μπορείς να διαβάσεις αραβικά;”

9 ώρες οδήγησης

6 κομμάτια Ταμριέ (σ.σ. παραδοσιακό γλυκό)

1 νέο ρολόι

1 νέο Θαύμα του Κόσμου

Κόστος: Προτιμώ να μην κοιτάξω, αλλά είμαι ευτυχισμένος».

38,121 steps

438 ankle sprains avoided

97 times asked "why can you read Arabic?"

9 hours of driving

6 pieces of Tamriyeh

1 new watch

1 New Wonder of the World



Cost: I'd rather not look, but I'm happy pic.twitter.com/VA7DOCWmPx — Nigel Hayes-Davis (@NIGEL_HAYES) May 4, 2026

Να σημειωθεί ό,τι αυτή η απόσταση αντιστοιχεί σε 31-32 χιλιόμετρα για κάποιον σαν τον Χέιζ-Ντέιβις.