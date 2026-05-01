Παναθηναϊκός AKTOR: Η... ελληνική ανάρτηση του Χέιζ-Ντέιβις για το σουτ που έγραψε το 2-0

Με τον Χέιζ-Ντέιβις σε δαιμονιώδη κατάσταση, ο Παναθηναϊκός AKTOR «δίπλωσε» τις νίκες του στην Ισπανία απέναντι στη Βαλένθια (107-105) και βρίσκεται μια ανάσα από το Final-4 της EuroLeague που φιλοξενείται στην έδρα του!

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν με διαφορά ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, μετρώντας 27 πόντους, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ και μια μοναδική έμπνευση στο φινάλε για να «αλώσει» ο Επτάστερος ξανά την έδρα της Βαλένθια.

Οι «πράσινοι» έχουν δύο ευκαιρίες μέσα στο γήπεδό τους, ώστε να «τελειώσουν» τους Ισπανούς. Για αυτό, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις φρόντισε να... προετοιμάσει τους φίλους της ομάδας για το 3ο ματς της Αθήνας.

Η λεζάντα την οποία χρησιμοποίησε θυμίζει κάτι από το επικό καλάθι του Σλούκα κόντρα στην Φενέρμπαχτσε με τη φανέλα του Ολυμπιακού. «Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα. ΟΑΚΑ... Είστε έτοιμοι;», έγραψε σε άπταιστα ελληνικά ο Αμερικανός φόργουορντ, ενώ ταυτόχρονα ακούγονταν νότες της αγαπημένης του κλασικής μουσικής, όσο εκείνος «εκτελούσε» τους αντιπάλους του.