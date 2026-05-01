Παναθηναϊκός AKTOR: Βίντεο δείχνει σεκιούριτι της Βαλένθια να κρατάει από το χέρι τον Ρογκαβόπουλο

Η εξωαγωνιστική «κόντρα» μεταξύ του Παναθηναϊκού AKTOR και της Βαλένθια συνεχίζεται μετά το δεύτερο παιχνίδι για τα Playoffs της EuroLeague.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν μετά από ένα «δραματικό» παιχνίδι προηγείται με 2-0 της Βαλένθια, μετά τη νίκη με 105-107.

Λίγες ώρες πριν, οι «πράσινοι» προχώρησαν σε καταγγελία για την φιλοξενία της ισπανικής ομάδας.

Η νέα ανάρτηση από πλευράς Παναθηναϊκού AKTOR συνοδεύεται με ένα βίντεο, το οποίο δείχνει άντρα ασφαλείας της Roig Arena να κρατάει το χέρι του Νίκου Ρογκαβόπουλου.

