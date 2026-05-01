Παναθηναϊκός AKTOR: Η απάντηση του Γιαννακόπουλου στον Μαρτίνεθ

Η Βαλένθια εξέδωσε ανακοίνωση, μέσω της οποίας κατηγόρησε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ότι αμαυρώνει το άθλημα. Εκείνος απάντησε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram αναφερόμενος κυρίως στις δηλώσεις του προπονητή της ομάδας, Ρομπέρτο Μαρτίνεθ.

Τα λόγια του προέδρου της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

«Κύριε Μαρτίνεθ, κοίτα...

Αυτό που θα ήθελα να σου πω μετά τα όσα ανέφερες για μένα, χωρίς να ξέρω τον λόγο, είναι το εξής:

Η Βαλένθια είναι απίθανη, αρχίζει να γίνεται ένα τεράστιο κλαμπ του μπάσκετ και εσύ είσαι ένας εξαιρετικός προπονητής. Αλλά αυτό που είπες για μένα ήταν ψέμα. Ποτέ δεν πλησίασα το σημείο στο οποίο βρίσκονταν οι διαιτητές. Ήμουν πίσω από τον πάγκο του Παναθηναϊκού και εξέφραζα τα όσα πίστευα για ένα φάουλ που δόθηκε. Και δεν πιστεύω ότι η Βαλένθια θα έπρεπε να έχει παράπονα από τους διαιτητές.

Ας έχουμε μία καλή συνέχεια της σειράς».