EuroLeague: Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος κινδυνεύει με τιμωρία ενόψει Final-4

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε στο πλευρό του Παναθηναϊκού AKTOR στη Roig Arena και πανηγύρισε δύο μεγάλες νίκες απέναντι στη Βαλένθια για τα playoffs της EuroLeague. Ωστόσο, η παρουσία του στη μεγάλη γιορτή του Final Four στην Αθήνα μόνο δεδομένη δεν θεωρείται.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η EuroLeague ετοιμάζεται να κινήσει πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του ισχυρού άνδρα των «πράσινων», μετά τα όσα συνέβησαν στο Game 2 της σειράς. Το περιστατικό φέρεται να εκτυλίχθηκε έξω από τα αποδυτήρια, όπου υπήρξαν εντάσεις ανάμεσα σε μέλη των δύο ομάδων και τις αστυνομικές δυνάμεις του γηπέδου.

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς ο Γιαννακόπουλος θεωρείται υπότροπος, μετά την περσινή τιμωρία του στο Final Four του Άμπου Ντάμπι. Αυτό σημαίνει πως οποιαδήποτε νέα ποινή μπορεί να τον αφήσει εκτός από το φετινό Final Four που θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens (22-24 Μαΐου). Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να υπάρξουν εξελίξεις στο θέμα.