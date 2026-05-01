Βαλένθια κατά Γιαννακόπουλου: «Αμαυρώνει την εικόνα του αθλήματος, απαράδεκτες ενέργειες»

Ο Παναθηναϊκός AKTOR «άλωσε» ξανά την Ρόιγκ Αρένα και έκανε το 2-0 στη σειρά των playoffs της EuroLeagueαπέναντι στη Βαλένθια, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Χέιζ-Ντέιβις.

Μετά το φινάλε του εντυπωσιακού αγώνα, η Βαλένθια εξέδωσε ανακοίνωση κατά του προέδρου της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Οι Ισπανοί αναφέρθηκαν στην συμπεριφορά του ισχυρού άνδρα των πρασίνων, υπογραμμίζοντας πως «αμαυρώνει την εικόνα του αθλήματος».

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ανακοίνωση της Βαλένθια

«Η Βαλένθια καταδικάζει τη συμπεριφορά του προέδρου του Παναθηναϊκού, Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο οποίος ξεπέρασε κάθε όριο κατά τη διάρκεια του αγώνα, προσεγγίζοντας το τραπέζι της γραμματείας με απαράδεκτο τρόπο, επιχειρώντας να επηρεάσει και να επιπλήξει τους διαιτητές, όπως αναφέρεται και στο φύλλο αγώνα. Επίσης, αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τις οδηγίες του προσωπικού ασφαλείας και δημιούργησε αδικαιολόγητη ένταση, για τους λόγους αυτούς η αστυνομία του επέβαλε, καθώς και σε άλλα μέλη της αποστολής του, σχετική κλήση. Ο σύλλογος θα καταθέσει επίσημη καταγγελία στη διοργάνωση και ελπίζει ότι η Euroleague θα τιμωρήσει αυστηρά τέτοιου είδους συμπεριφορές, που αμαυρώνουν τη θετική εικόνα του αθλήματός μας, ειδικά δεδομένου ότι είναι υπότροπος».

📰 Comunicado oficial



Valencia Basket condena la actitud del Presidente de Panathinaikos, Dimitris Giannakopoulos, que rebasó cualquier límite durante el partido acercándose a la mesa con una actitud deplorable, tratando de influenciar e increpar a los árbitros, tal y como… pic.twitter.com/SnvxcPHWXI — Valencia Basket Club (@valenciabasket) April 30, 2026

Μαρτίνεθ: «Ντροπή για το άθλημα»

Ανάλογες ήταν και οι δηλώσεις του προπονητή της Βαλένθια για το περιστατικό. «Ο πρόεδρός τους είναι ντροπή και η EuroLeague δεν πρέπει να επιτρέπει σε τέτοιους ανθρώπους να δημιουργούν κακή ατμόσφαιρα. Αυτός ο άνθρωπος είναι ντροπή και η Euroleague θα πρέπει να λάβει μέτρα. Αυτή η ένταση δεν με ανησυχεί. Είναι φυσιολογικό, οι παίκτες ζεσταίνονται και παίζουν δυνατά. Δεν έχω κανένα παράπονο, είμαι εξαιρετικά περήφανος για την ομάδα μου. Και δεν έχω κάτι να πω για τους παίκτες του Παναθηναϊκού, και στα δύο παιχνίδια τους συγχαρήκαμε για τη νίκη τους».