Εκεί που τελειώνει η regular season, αρχίζει ο... κανονικός Παναθηναϊκός AKTOR

Στη κανονική περίοδο της EuroLeague, αυτή η διπλή αγωνιστική στην Ισπανία για τον Παναθηναϊκό AKTOR θα χαρακτηρίζονταν ως «διαβολοβδομάδα» και λίγοι θα θυμόντουσαν τα αποτελέσματα της. Για κακή τύχη της Βαλένθια όμως, η regular season ολοκληρώθηκε προ μερικών βδομάδων και μαζί ξεκίνησε η «αγαπημένη» αγωνιστική περίοδος του Επτάστερου, τα playoffs της EuroLeague που οδηγούν στο Final-4.

Και σε αυτή τη περίοδο, οποιαδήποτε έπαρση, πρόκληση ή υποτίμηση προς το «τριφύλλι» έχει συνήθως καταστροφικές επιπτώσεις, κάτι που έμαθαν με τον άσχημο τρόπο ο Μοντέρο και η παρέα του μετά τις δύο νίκες του Παναθηναϊκού μέσα στην ολοκαίνουργια «Roig Arena». Κοινός παρονομαστής του 0-2 υπέρ των «πράσινων» ο Χέιζ-Ντέιβις, την μία ως αμυντικός εξολοθρευτής και την άλλη ως... Κόμπι Μπράιντ, όπως είπε και ο Ναν στις δηλώσεις του μετά το buzzer-beater του Αμερικανού το βράδυ της Πέμπτης (30/4).

Τα playoffs είναι άλλη πίστα

Αν κάτι έμαθαν οι Ισπανοί, που μέσα στην σεζόν έπαιξαν ένα εντυπωσιακό και γρήγορο μπάσκετ που τους εξασφάλισε την 2η θέση, είναι πως στα playoffs εκτός της ποιότητας και της ικανότητας, παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο -αν όχι και μεγαλύτερο- η εμπειρία και οι προσωπικότητες.

Με αυτές έκανε break ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ματς, το οποίο κέρδισε μέσω της άμυνας του, με αυτές έκανε το 2-0 στην έδρα της Βαλένθια, εκεί όπου όταν ο Ναν έχασε την ευκαιρία να γίνει ήρωας στην κανονική διάρκεια, ο Αταμάν είχε το βάθος του ρόστερ να δώσει την ευθύνη σε έναν άλλον MVP, τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Χωρίς τον 3ο MVP της παρέας, Κώστα Σλούκα, το «τριφύλλι» έκανε ήδη κάτι παραπάνω από την μισή δουλειά και πλέον έχει δύο ευκαιρίες μέσα στο κατάμεστο «T-Center» να κλειδώσει την παρουσία του στο Final-4.

Το μεγαλύτερο σουτ της βραδιάς το έβαλε ο Όσμαν

Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι του Game 2, ο Παναθηναϊκός γνώριζε καλύτερα από όλους πως δεν θα ήταν εφικτό η Βαλένθια να περιοριστεί σε διαδοχικό παιχνίδι στην ίδια αστοχία με αυτή του πρώτου αγώνα (6/33 τρίποντα, 18% ποσοστό ευστοχίας).

Αυτή τη φορά έπρεπε να κερδίσει με την επίθεση του και ακριβώς αυτό έκανε, όντας εντυπωσιακός πίσω από την γραμμή των 6,75μ. με 16/30 εύστοχα τρίποντα (ποσοστό 53%) και άχαστος στις βολές (15/15), την ώρα που οι Ισπανοί ολοκλήρωσαν το ματς με 12 άστοχες βολές μέσα στην έδρα τους (13/23 βολές, 57%).

Το σημείο-κλειδί του αγώνα όμως ήταν το μεγάλο σουτ του Τσέντι Όσμαν για το 95-95, εκεί που σε μια άσχημα εκτελεσμένη επίθεση ο Τούρκος όχι μόνο δεν έχασε την μπάλα, ευστόχησε και έστειλε το ματς στην παράταση για να... αναλάβει και πάλι ο Χέιζ-Ντέιβις.

Ο Αμερικάνος φόργουορντ έστειλε το μήνυμα του στους φίλους του Παναθηναϊκού μετά την μεγάλη του εμφάνιση και μάλιστα, γραμμένο στα ελληνικά! «ΟΑΚΑ... είστε έτοιμοι;».

Αν και μάλλον, η ερώτηση θα έπρεπε να είναι «Βαλένθια... είσαι έτοιμη να γνωρίσεις το ΟΑΚΑ των playoffs;»...