Παναθηναϊκός AKTOR: «Παρών» για το Game 3 ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω... χαρτονιών

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ετοιμάζεται για μια βραδιά-ορόσημο, υποδεχόμενος τη Βαλένθια στο κατάμεστο ΟΑΚΑ, στο τρίτο παιχνίδι της σειράς των playoffs της EuroLeague. Με νίκη, οι «πράσινοι» «σφραγίζουν» την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας, έχοντας κάνει το 2-0 στη σειρά με ισάριθμες νίκες στην Ισπανία.

Το επεισοδιακό φινάλε στη Roig Arena έφερε και μια βαριά ποινή για τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Παρά την τιμωρία τριών αγωνιστικών που του επέβαλε η διοργανώτρια αρχή όμως, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα είναι… παρών με έναν ξεχωριστό τρόπο.

Οι φίλοι του «τριφυλλιού» ετοιμάζουν ένα εντυπωσιακό σκηνικό στις εξέδρες, έχοντας τυπώσει χιλιάδες χαρτόνια με τη φωτογραφία του ισχυρού άνδρα της ΚΑΕ. Στόχος είναι να υπάρχει ένα σε κάθε θέση, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης.

