Ζαλγκίρις - Φενέρμπαχτε 81-78: Πολύ σκληροί για να πεθάνουν οι Λιθουανοί, μείωσαν σε 2-1

Οι Λιθουανοί παρότι δε μπήκαν καλά στο παιχνίδι κατάφεραν να «ξυπνήσουν», να κάνουν το παιχνίδι θρίλερ και εν τέλη να μειώσουν σε 2-1.

Η ομάδα του Ματσιούλις ήταν πολύ σκληρή στα τελευταία λεπτά και με MVP τον Τουμπέλις(26 πόντους), αλλά και πολύτιμη βοήθεια από τον πρώην «ερυθρόλευκο» Νάιτζελ Γουίλιαμς- Γκος πήρε νίκη «ανάσα» για τη συνέχεια της σειράς.

Σημαντικό το γεγονός ότι η Φενέρ στο πρώτο ημίχρονο βρέθηκε μπροστά στο σκορ μέχρι και στο +17, όμως η ομάδα του Ματσιούλης κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι με μικρά «ξεσπάσματα» από τον Φρανσίσκο.

Sylvain Francisco with a POSTER slam, wow! pic.twitter.com/pXtLxo4boX — EuroLeague (@EuroLeague) May 6, 2026

Για την ομάδα του Σάρας ξεχώρισε για μία ακόμη φορά ο Χόρτον-Τάκερ(15 πόντους) και πήρε πολύτιμη βοήθεια από τους Μπόλντγουιν και Χολ. Μπορεί να πει κανείς ό,τι έχασαν οι Τούρκοι το παιχνίδι μέσα από τα «χέρια» τους, αφού βρίσκονταν μπροστά στο σκορ για όλη τη διάρκεια του αγώνα μέχρι τα τελευταία λεπτά.

Επομένως οι Λιθουανοί πήραν «παράταση» στη σειρά και αναγκάζουν τον Ολυμπιακό που έχει ήδη σκουπίσει τη Μονακό΄να περιμένει ακόμα 48 ώρες, ή την επόμενη βδομάδα για να μάθει τον αντίπαλο του.

Επόμενο παιχνίδι τη Παρασκευή 8/5 ξανά στο Κάουνας.