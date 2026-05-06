Γιαννακόπουλος: «Ο Ολυμπιακός είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί...»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τοποθετήθηκε δημόσια για τις ισορροπίες ενόψει του Final-4 της EuroLeague, εκφράζοντας ξεκάθαρα την άποψή του για το ποια ομάδα έχει τον πρώτο λόγο για την κατάκτηση του τίτλου. Μέσα από ανάρτησή του στα social media, υποστήριξε πως ο Ολυμπιακός είναι το ξεκάθαρο φαβορί, ειδικά μετά την πρόκρισή του στην τελική φάση της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί στο T-Center: «Με τόσα ρεκόρ που σε λίγο δεν θα χωράνε τα λάβαρα, ο Ολυμπιακός είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί θα πω εγώ».



Από την άλλη πλευρά, οι αδελφοί Αγγελόπουλοι εμφανίστηκαν πιο συγκρατημένοι στις δηλώσεις τους, αποφεύγοντας να δώσουν τον τίτλο του φαβορί στην ομάδα τους. Όπως τόνισαν, το γεγονός ότι η διοργάνωση δεν διεξάγεται σε γνώριμο περιβάλλον μειώνει το πλεονέκτημα, υπογραμμίζοντας ότι σε τέτοιες συνθήκες δεν μπορούν να θεωρηθούν το απόλυτο φαβορί, παρά την εμπειρία τους από μεγάλες έδρες όπως η Μαδρίτη και η Κωνσταντινούπολη: «Ο Ολυμπιακός έχει παίξει στη Μαδρίτη, στην Κωνσταντινούπολη. Τώρα δεν είναι στην έδρα μας οπότε ακόμα δεν μπορούμε να είμαστε φαβορί».