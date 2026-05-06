Μάικ Τζέιμς: «Πολλές ομάδες δεν θα μπορούσαν να κάνουν αυτό που κάναμε εμείς με όλα όσα συνέβησαν»

Η φετινή σεζόν ήταν ίσως η πιο δύσκολη για τον Μάικ Τζέιμς αλλά και για τη Μονακό.

Μία ομάδα που αντιμετώπισε μεγάλα προβλήματα μέσα στη σεζόν και οικονομικά και με τραυματισμούς, έφτασε στο τέλο της γνωρίζοντας τον αποκλεισμό με σκούπα από τον Ολυμπιακό. Υπέρβαση βέβαια θεωρήθηκε που κατάφερε να μπει μέχρι και στα Play- offs.

Ο σταρ της Μονακό στα social media ανέβασε ένα αποχαιρετιστήριο μήνυμα, καθώς και το μέλλον του στο «Πριγκιπάτο» είναι αβέβαιο.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Τι σεζόν ήταν αυτή. Δεν θα μας δώσουν τα εύσημα, αλλά πολλές ομάδες δεν θα μπορούσαν να κάνουν αυτό που κάναμε εμείς με όλα όσα συνέβησαν. Ένα ακόμα πράγμα που πρέπει να προσέξουμε πριν αποχαιρετιστούμε. Ο χρόνος περνάει γρήγορα»