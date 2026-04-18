Ολυμπιακός: Το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» ανάμεσα στις πιο «τρομακτικές» έδρες στην Ευρώπη

Είναι γνωστό, σε κάθε αντίπαλο που αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στην έδρα του, είτε έιναι στις Ευρωπαϊκές διοργανώσεις όπως φέτος στο Champions League, είτε είναι στο πρωτάθλημα ό,τι δε θα περάσει εύκολα από εκεί.

Το «SportsRender», έφτιαξε μία λίστα με τα γήπεδα στην Ευρώπη που είναι τα πιο «τρομακτικά» και γενικά «πιο δύσκολα». Μέσα σε αυτή τη δεκάδα, την 6η θέση την έχει το «Γεώργιος Καραΐσκάκης», ενώ τη πρώτη θέση το «Σίγκναλ Ιντούνα Παρκ» της Ντόρτμουντ. Επιπλέον για το γήπεδο των Πειραιωτών γράφτηκε: «Συμπαγές, απότομο και αδιάφορο. Οι διώροφες κερκίδες βρίσκονται επιθετικά κοντά στο γήπεδο και η μερική οροφή κρατάει τον θόρυβο κλειδωμένο. Στο πύρινο σκηνικό του Πειραιά, αυτός ο απλός σχεδιασμός μετατρέπει τους ultras του Ολυμπιακού σε ένα αδυσώπητο παλιρροϊκό κύμα που κατακλύζει τις φιλοξενούμενες ομάδες».

Ακολουθεί ολόκληρη η λίστα των γηπέδων:

1. Σίγκναλ Ιντούνα Παρκ (Ντόρτμουντ)

2. Σαν Σίρο (Ίντερ, Μίλαν)

3. Ράικο Μίτιτς (Ερυθρός Αστέρας)

4. Σέλτικ Παρκ (Σέλτικ)

5. Ραμς Παρκ (Γαλατάσαραϊ)

6. Γεώργιος Καραϊσκάκης (Ολυμπιακός)

7. Βελοντρόμ (Μαρσέιγ)

8. Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα (Νάπολι)

9. Άιμπροξ (Ρέιντζερς)

10. Ντε Κάιπ (Φέγενορντ)