Σαν σήμερα: Ο Ολυμπιακός θυμήθηκε την κατάκτηση του Youth League από την Κ19

Πέρασαν δύο χρόνια από τις 22/04/2024 όταν ο Ολυμπιακός, κατέκτησε το πρώτο Ευρωπαϊκό του τρόπαιο, αφού μετά ακολούθησε εκείνο του Conference League. Οι «πιτσιρικάδες» του Συλαϊδόπουλου, οι «μπροστάρηδες» Κωστούλας, Μουζακίτης, Παπακανέλλος και το απίθανο γκολ του Μπακούλα «σκότωσαν» με 3-0 τη Μίλαν και έγιναν η πρώτη ελληνική ομάδα που κατακτά Ευρωπαϊκή διοργάνωση και πόσο μάλιστα το Youth League.

Έτσι λοιπόν, η ΠΑΕ Ολυμπιακός με ένα post στα social media έγραψε:« Δύο χρόνια πριν. Τα νεαρά μας λιοντάρια κατέκτησαν την Ευρώπη. Μια στιγμή που δεν θα ξεθωριάσει ποτέ»

Two years ago, our young lions conquered Europe.



A moment that will never fade 🏆#Olympiacos #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/EGEcv5yLUS — Olympiacos FC (@olympiacosfc) April 22, 2026

Ενώ μας υπενθυμίζουν ό,τι μπορούμε να δούμε τις στιγμές και των δύο τροπαίων στο ντοκιμαντέρ:«𝝤𝝠𝝪𝝡𝝥𝝞𝝖𝝟𝝤𝝨, 𝝤 𝝝𝝦𝝪𝝠𝝤𝝨» στο 𝗔𝗺𝗮𝘇𝗼𝗻 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗲 𝗩𝗶𝗱𝗲𝗼.