Σαν σήμερα: Ο Ολυμπιακός θυμήθηκε την κατάκτηση του Youth League από την Κ19
Ο Ολυμπιακός με post στα social media επανέφερε στις μνήμες των φιλάθλων του το Ευρωπαϊκό που κατέκτησαν τα «πιτσιρίκια» του.
Πέρασαν δύο χρόνια από τις 22/04/2024 όταν ο Ολυμπιακός, κατέκτησε το πρώτο Ευρωπαϊκό του τρόπαιο, αφού μετά ακολούθησε εκείνο του Conference League. Οι «πιτσιρικάδες» του Συλαϊδόπουλου, οι «μπροστάρηδες» Κωστούλας, Μουζακίτης, Παπακανέλλος και το απίθανο γκολ του Μπακούλα «σκότωσαν» με 3-0 τη Μίλαν και έγιναν η πρώτη ελληνική ομάδα που κατακτά Ευρωπαϊκή διοργάνωση και πόσο μάλιστα το Youth League.
Έτσι λοιπόν, η ΠΑΕ Ολυμπιακός με ένα post στα social media έγραψε:« Δύο χρόνια πριν. Τα νεαρά μας λιοντάρια κατέκτησαν την Ευρώπη. Μια στιγμή που δεν θα ξεθωριάσει ποτέ»
Ενώ μας υπενθυμίζουν ό,τι μπορούμε να δούμε τις στιγμές και των δύο τροπαίων στο ντοκιμαντέρ:«𝝤𝝠𝝪𝝡𝝥𝝞𝝖𝝟𝝤𝝨, 𝝤 𝝝𝝦𝝪𝝠𝝤𝝨» στο 𝗔𝗺𝗮𝘇𝗼𝗻 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗲 𝗩𝗶𝗱𝗲𝗼.