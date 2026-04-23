Ολυμπιακός: Η ευρωπαϊκή εξίσωση που μπορεί να του γλιτώσει έναν γύρο στα προκριματικά

Ο Ολυμπιακός γνωρίζει ήδη το βασικό του «μονοπάτι» για το επόμενο Champions League, όμως υπάρχει ένα σενάριο που μπορεί να αλλάξει σημαντικά την αφετηρία του. Αν οι Πειραιώτες τερματίσουν στη δεύτερη θέση της Super League, το φυσιολογικό είναι να μπουν στον 2ο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης. Παρ’ όλα αυτά, το τοπίο δεν είναι απόλυτα σταθερό, καθώς εξαρτάται και από τις ευρωπαϊκές εξελίξεις.



Εδώ μπαίνει στην εξίσωση ο μηχανισμός που η UEFA ονομάζει «rebalancing». Πρόκειται για μια διαδικασία ανακατανομής θέσεων, η οποία ενεργοποιείται όταν προκύψει «κενό» στη League Phase του Champions League. Αυτό συμβαίνει όταν ο νικητής είτε του Champions League είτε του Europa League έχει ήδη εξασφαλίσει συμμετοχή μέσω του πρωταθλήματός του. Τότε, η ελεύθερη θέση δεν χάνεται, αλλά δίνεται σε ομάδα με υψηλό συντελεστή (coefficient) από τα προκριματικά.

🏆 Only one potential 🟠 UEL winner can trigger rebalancing in 🔵 UCL qualifiers (league path):



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Aston Villa (if they finish Top 4 in EPL)



If it happens, here's who is currently projected to benefit from that:



🔺 🇵🇹 Sporting CP would move from 🔵 UCL Q3 to league stage

Στην περίπτωση του Ολυμπιακού, το σενάριο που τον αφορά άμεσα έχει να κάνει με την Άστον Βίλα. Οι Άγγλοι είναι η μοναδική ομάδα που μπορεί να επηρεάσει την κατάσταση στο «μονοπάτι των πρωταθλητών». Για να συμβεί αυτό, πρέπει να κατακτήσουν το Europa League και ταυτόχρονα να τερματίσουν μέσα στην πρώτη πεντάδα της Premier League, δηλαδή να πάρουν έτσι κι αλλιώς εισιτήριο για το Champions League μέσω του πρωταθλήματος.



Αν συμβεί αυτό το διπλό σενάριο, τότε ενεργοποιείται το rebalancing. Σε αυτή την περίπτωση, η Σπόρτινγκ , που βρίσκεται ψηλά στη σχετική κατάταξη , θα μετακινηθεί απευθείας στη League Phase του Champions League. Αυτή η «αλυσίδα» αλλαγών επηρεάζει και τις ομάδες που βρίσκονται πιο πίσω στη σειρά, όπως η Μπόντο Γκλιμτ και φυσικά ο Ολυμπιακός.

Το αποτέλεσμα; Οι «ερυθρόλευκοι» θα μετακινηθούν από τον 2ο στον 3ο προκριματικό γύρο. Μια τέτοια εξέλιξη είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αλλάζει το χρονοδιάγραμμα αλλά και το επίπεδο πίεσης. Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις στις αρχές Αυγούστου αντί για τα μέσα Ιουλίου, κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο προετοιμασίας.



Παράλληλα, ανεβαίνοντας έναν γύρο πιο πάνω, μειώνονται και τα εμπόδια μέχρι τον μεγάλο στόχο. Αν ο Ολυμπιακός βρεθεί στον 3ο προκριματικό, θα χρειάζεται μία πρόκριση για να εξασφαλίσει τουλάχιστον τη συμμετοχή του στη League Phase του Europa League, αφού θα έχει ήδη φτάσει στα playoffs του Champions League. Με απλά λόγια, το ευρωπαϊκό του «μαξιλάρι» γίνεται πιο ισχυρό.



Ωστόσο, υπάρχει και η άλλη πλευρά του σεναρίου. Αν η Άστον Βίλα κατακτήσει το Europa League αλλά δεν μπει στην πρώτη τετράδα της Premier League, τότε τα δεδομένα αλλάζουν. Σε αυτή την περίπτωση, η συμμετοχή της στο Champions League δεν δημιουργεί κενό με τον ίδιο τρόπο, καθώς θα πάρει θέση μέσω της ευρωπαϊκής της επιτυχίας. Επιπλέον, αν προκύψει πέμπτη ομάδα από την Αγγλία στη League Phase λόγω της υψηλής βαθμολογίας της χώρας, τότε η ανακατανομή δεν ευνοεί τις ομάδες των προκριματικών.



Έτσι, το «ντόμινο» σταματά πριν φτάσει στον Ολυμπιακό, ο οποίος παραμένει στον 2ο προκριματικό γύρο. Με άλλα λόγια, οι Πειραιώτες δεν κρατούν την τύχη αποκλειστικά στα χέρια τους, αλλά περιμένουν και τα αποτελέσματα άλλων διοργανώσεων.



Συμπερασματικά, ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του ένα ξεκάθαρο βασικό σενάριο, αλλά και μια σημαντική πιθανότητα να βρεθεί σε καλύτερη θέση χωρίς να αγωνιστεί. Το τι θα συμβεί τελικά θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την πορεία της Άστον Βίλα και τις λεπτομέρειες του συστήματος της UEFA, που για ακόμη μία φορά δείχνει πόσο περίπλοκο μπορεί να γίνει το ευρωπαϊκό παζλ.