Europa League: Η Νότιγχαμ πήρε τον «εμφύλιο» - Νίκη στην «εκπνοή» για την Μπράγκα

Το βράδυ της Πέμπτης (30/4) έγιναν τα πρώτα ματς των ημιτελικών του Europa League και το πρόγραμμα είχε έναν αγγλικό εμφύλιο ανάμεσα σε Νότιγχαμ Φόρεστ και Άστον Βίλα και την πρώτη μάχη της δυάδας της Μπράγκα με την Φράιμπουργκ.

Στο City Ground έγινε ένα κλειστό ματς ανάμεσα σε Φόρεστ και Άστον Βίλα με τις δυο ομάδες να κοιτούν περισσότερο τα μετόπισθεν και να μην δεχθούν γκολ παρά να σκοράρουν. Το γκολ της λύτρωσης για τους γηπεδούχους ήρθε στο 70ο λεπτό με πέναλτι μετά από χέρι μέσα στην περιοχή, το οποίο εκτέλεσε ο Γούντ και σκόραρε.

ΑΠΕ ΜΠΕ

Στην Πορτογαλία η Μπράγκα υποδέχθηκε την Φράιμπουργκ και με γκολ στις καθυστερήσεις κατάφερε και πήρε το προβάδισμα. Το σκορ άνοιξε για τους γηπεδούχους ο Τικνάζ μόλις στο 8ο λεπτό, για να δεί τον Γκρίφο να ισοφαρίζει στο 16'. Στην συνέχεια και οι δυο ομάδες είχαν τις στιγμές τους όμως καμία δεν κατάφερε να βρει το γκολ της νίκης, ενώ οι γηπεδούχοι έχασαν την ευκαιρία να προηγηθούν πριν την λήξη του πρώτου ημιχρόνου κερδίζοντας πέναλτι, το οποίο το εκτέλεσε ο Ζαλαζάρ, είδε όμως τον Ατουμπόλου να αποκρούει. Όλα έδειχναν ότι το ματς πήγαινε στην ισοπαλία, μέχρι που ήρθε ο Ντόργκελες στο 91' για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα των Γερμανών, δίνοντας προβάδισμα εν όψει του επαναληπτικού στους Πορτογάλους.

ΑΠΕ ΜΠΕ

