Ολυμπιακός: Στην Μόντσα θα συνεχίσει την καριέρα του ο Καλογερόπουλος

Παρελθόν από τον Ολυμπιακό αναμένεται να αποτελέσει ο Αλέξης Καλογερόπουλος, με τον νεαρό στόπερ να βρίσκεται πολύ κοντά στη συνέχιση της καριέρας του στην Ιταλία. Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκίρα, ο 22χρονος κεντρικός αμυντικός έχει ήδη έρθει σε συμφωνία με τη Μόντσα, η οποία βρίσκεται μία ανάσα από την επιστροφή της στη Serie A.

🚨 Excl. - Agrreement in principle between #Monza and the centre-back Alexios #Kalogeropoulos (born in 2004). The greek player will leave #Olympiacos as a free agent. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 27, 2026

Το συμβόλαιο του Καλογερόπουλου με τους «ερυθρόλευκους» ολοκληρώνεται τον προσεχή Ιούνιο και όλα δείχνουν πως ο ποδοσφαιριστής αποφάσισε να αναζητήσει μία νέα πρόκληση στο εξωτερικό, με βασικό στόχο να βρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής.

Η Μόντσα ολοκλήρωσε τη σεζόν στην τρίτη θέση της Serie B και την Παρασκευή (29/05) δίνει τη ρεβάνς των playoffs ανόδου απέναντι στην Καταντζάρο, έχοντας ισχυρό προβάδισμα μετά τη νίκη της με 2-0 στο πρώτο ματς.

Ο Καλογερόπουλος προέρχεται από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού και ανέβηκε στην πρώτη ομάδα το 2021. Με τη φανέλα των Πειραιωτών κατέγραψε 17 συμμετοχές, με απολογισμό δύο γκολ και μία ασίστ. Αγωνίστηκε επίσης στον Ολυμπιακό Β, αλλά και ως δανεικός στον Βόλο, όπου πραγματοποίησε γεμάτες σεζόν με 63 εμφανίσεις και δύο γκολ.