Ολυμπιακός: Οι τιμές για τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός παρουσίασε επίσημα το πλάνο των εισιτηρίων διαρκείας για τη νέα αγωνιστική περίοδο, με τον Κώστα Καραπαπά να αναλύει τις τιμές και τις διαθέσιμες κατηγορίες κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.



Όπως εξήγησε ο αντιπρόεδρος των «ερυθρόλευκων», οι βασικές τιμές παραμένουν στα ίδια επίπεδα με την περσινή χρονιά, ενώ προνόμια θα έχουν όσοι διατήρησαν το διαρκείας τους και τη σεζόν που ολοκληρώθηκε πρόσφατα.



Στις Θύρες 3 έως 7, οι παλιοί κάτοχοι θα πληρώσουν 250 ευρώ, ενώ για τους νέους η τιμή διαμορφώνεται στα 350 ευρώ. Στις Θύρες 21, 22 και 23, το κόστος είναι 400 ευρώ για όσους ανανεώσουν το περσινό τους διαρκείας και 500 ευρώ για νέες αγορές.



Για τις Θύρες 1, 2, 8, 9, 19 και 20, οι περσινοί κάτοχοι θα δώσουν 450 ευρώ και οι νέοι 550 ευρώ. Στις Θύρες 11 και 17 οι τιμές φτάνουν τα 800 και 950 ευρώ αντίστοιχα, ενώ στις Θύρες 12 και 16 διαμορφώνονται στα 980 ευρώ για τους παλιούς κατόχους και 1.200 ευρώ για τους νέους.



Στις πιο ακριβές κατηγορίες, οι Θύρες 14 και 15 κοστολογούνται στα 1.200 ευρώ για ανανεώσεις και στα 1.400 ευρώ για νέα διαρκείας. Η Θύρα 33 έχει τιμές 1.800 και 2.200 ευρώ αντίστοιχα, ενώ στα VIP το κόστος ανέρχεται στα 3.000 ευρώ για τους περσινούς κατόχους και στα 3.750 ευρώ για νέους.



Τέλος, τα VVIP διαρκείας κοστολογούνται στα 4.000 ευρώ για όσους είχαν ήδη θέση την περασμένη σεζόν και στα 4.900 ευρώ για νέους κατόχους.