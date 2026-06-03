Παναθηναϊκός: Αποκλείστηκε πιθανή αντίπαλος στο Conference League για στήσιμο αγώνων

Η Τουράν Τοβούζ δεν πρόλαβε καν να χαρεί το ευρωπαϊκό της εισιτήριο, αφού η UEFA την «πέταξε» έξω καθώς υπάρχει παλιά υπόθεση σχετικά με την χειραγώγηση παιχνιδιών.

Οι «Αζέροι» είχαν εξασφαλίσει την έξοδό τους στην Ευρώπη μέσα από την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα και ήταν έτοιμοι να ξανα παίξουν σε διοργάνωση της UEFA έπειτα από σχεδόν τρεις δεκαετίες. Η τελευταία της παρουσία καταγραφόταν τη σεζόν 1994-95, όμως η υπόθεση που την ακολουθεί από το 2019 έφερε την ανατροπή.

Η αιτία

Συγκεκριμένα, επτά ποδοσφαιριστές του συλλόγου είχαν τιμωρηθεί με ισόβιο αποκλεισμό για εμπλοκή σε κύκλωμα στημένων αγώνων. Έτσι, η UEFA προχώρησε στην εφαρμογή του κανονισμού που δεν επιτρέπει τη συμμετοχή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις σε συλλόγους οι οποίοι έχουν κριθεί τελεσίδικα ότι συνδέονται, άμεσα ή έμμεσα, με υποθέσεις χειραγώγησης.

Οι άνθρωποι της ομάδας πάντως έχουν κάνει προσφυγή στο CAS, ενώ η προετοιμασία του καλοκαιριού θα γίνει κανονικά, με στόχο τα προκριματικά του Conference League, μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο.

Ο Παναθηναϊκός και το Conference League

Ο Παναθηναϊκός έχει κλειδώσει την παρουσία του στη συγκεκριμένη φάση της διοργάνωσης και περίμενε απλώς να συμπληρωθεί ο ευρωπαϊκός χάρτης, ώστε να διαμορφωθούν όλα τα δεδομένα πριν από την κλήρωση. Αυτό έγινε μετά το φινάλε του αλβανικού πρωταθλήματος, το οποίο συμπλήρωσε τα κομμάτια στο παζλ των ομάδων που μπορούν να βρεθούν στον δρόμο του. Τα προκριματικά του Conference League ξεκινούν στις 23 Ιουλίου με στόχο τις 3/3 προκρίσεις για τον Παναθηναϊκό, ώστε να βρεθεί στη League Phase.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στη Νιόν στις 17 Ιουνίου, με τον Παναθηναϊκό να μαθαίνει τότε το πρώτο του εμπόδιο για τη νέα ευρωπαϊκή σεζόν. Ο πρώτος αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 23 Ιουλίου, ενώ η ρεβάνς θα διεξαχθεί μία εβδομάδα αργότερα. Οι «πράσινοι» θα βρίσκονται στους ισχυρούς του δεύτερου προκριματικού γύρου, έχοντας συντελεστή 29.250. Αυτό σημαίνει πως αποφεύγουν ομάδες με υψηλότερο ή αντίστοιχο ranking, όπως η Μπράγκα, ο Άγιαξ, η Κοπεγχάγη, η Γάνδη ή η Γκενκ, η Ραπίντ Βιέννης, η Λουντογκόρετς, η Στεάουα, η Ρακόβ, η Παρτίζαν, η Λουγκάνο και αρκετές ακόμη.

Αντίθετα, οι πιθανοί αντίπαλοι του Παναθηναϊκού θα προκύψουν από το γκρουπ των ανίσχυρων, όπου υπάρχουν ομάδες όπως η Πανεβέζις, η Μάδεργουελ, η Ντουνάισκα Στρέντα, η ΓΚΑΪΣ, η Γκέτεμποργκ, η Βαραζντίν, η Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, η Χάποελ Τελ Αβίβ, η Πάκσι, η Ντέμπρετσεν, η Πολισία Ζιτομίρ, η Ζελέζνιτσαρ, η Κόπερ, η Μπράβο, η ΤΣΣΚΑ Σόφιας, η Σέλμπουρν, η Βαλέτα και η Κόλραϊν, αλλά και νικητές ή ηττημένοι ζευγαριών από προηγούμενους γύρους του Conference και του Europa League.

Τι ισχύει με τα υπογκρούπ

Το πρωί της 17ης Ιουνίου, πριν από την κλήρωση, η UEFA θα χωρίσει τις ομάδες σε υπογκρούπ. Έτσι, η μεγάλη λίστα των 43 πιθανών αντιπάλων θα περιοριστεί ουσιαστικά σε πέντε ή έξι ομάδες, δίνοντας στον Παναθηναϊκό πιο καθαρή εικόνα για το πρώτο ευρωπαϊκό εμπόδιο της σεζόν.

Όσον αφορά τη συνέχεια, το «τριφύλλι» γνωρίζει ήδη πως θα είναι ισχυρό και στην κλήρωση του τρίτου προκριματικού γύρου, εφόσον φυσικά ξεπεράσει το πρώτο εμπόδιο. Για τα playoffs οι πιθανότητες είναι επίσης με το μέρος του, όμως εκεί τα δεδομένα παραμένουν πιο ρευστά και θα χρειαστεί να ξεκαθαρίσει πρώτα η πορεία των υπόλοιπων ομάδων στη διοργάνωση. Για τον Παναθηναϊκό, το πρώτο ζητούμενο είναι να μπει στην Ευρώπη με ξεκάθαρο αγωνιστικό πλάνο. Το ranking του τού δίνει πλεονέκτημα στις πρώτες κληρώσεις, όμως σε προκριματικά καλοκαιριού τίποτα δεν χαρίζεται και η διαχείριση των πρώτων αγώνων θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια να φτάσει μέχρι τη League Phase.

Οι «πράσινοι» θα βρίσκονται στους ισχυρούς του δεύτερου προκριματικού γύρου, έχοντας συντελεστή 29.250.

Οι πιθανοί αντίπαλοι του Παναθηναϊκού