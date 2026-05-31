Παναθηναϊκός: «Ψηλά» στις επιλογές ο Κρίστενσεν της Μπαρτσελόνα

Οι «πράσινοι» εξετάζουν την περίπτωση του Αντρέας Κρίστενσεν, με σύμμαχο τον συμπατριώτη του και νέο προπονητή της ομάδας, Γιάκομπ Νίστρουπ.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Μία μεταγραφική περίπτωση που ανεβάζει κατακόρυφα τον πήχη φέρεται να βρίσκεται στο μικροσκόπιο του Παναθηναϊκού, σύμφωνα με δημοσίευμα του Transferfeed.

Οι «πράσινοι» εξετάζουν σοβαρά την προοπτική απόκτησης του Αντρέας Κρίστενσεν, με τον διεθνή Δανό κεντρικό αμυντικό να βρίσκεται κοντά στην αποχώρησή του από την Μπαρτσελόνα μετά από μία δύσκολη αγωνιστική περίοδο, η οποία σημαδεύτηκε από συνεχόμενα προβλήματα τραυματισμών.

Παρά τις δυσκολίες των τελευταίων μηνών, η ποιότητα και οι παραστάσεις του 30χρονου στόπερ στο κορυφαίο επίπεδο παραμένουν αδιαμφισβήτητες, γεγονός που διατηρεί το όνομά του σε περίοπτη θέση στη μεταγραφική αγορά.

Σημαντικό ρόλο στην υπόθεση ενδέχεται να παίξει ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, Γιάκομπ Νίστρουπ. Ο Δανός τεχνικός γνωρίζει πολύ καλά τον συμπατριώτη του και φέρεται να έχει θετική άποψη για την αγωνιστική του αξία, κάτι που θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό πλεονέκτημα στις επαφές των δύο πλευρών.

Βέβαια, η περίπτωση μόνο εύκολη δεν είναι για το «τριφύλλι». Ο Κρίστενσεν εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα στη θέση του, με συλλόγους από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από το μέλλον του.

