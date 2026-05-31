Ο Ράφα Μπενίτεθ επιθυμεί να γίνει προπονητής της εθνικής Ιταλίας

Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού έκανε δηλώσεις σχετικά με το μέλλον του και την εθνική Ιταλίας.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ/Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ο Ράφα Μπενίτεθ αποτελεί πλέον και επίσημα παρελθόν από τον πάγκο του Παναθηναϊκού, με τους «πράσινους» να έχουν βρει ήδη τον ανατικαταστάτη του για τη νέα σεζόν.

Η εθνική Ιταλίας εισέπραξε ποδοσφαιρική «σφαλιάρα», γνωρίζοντας τον αποκλεισμό από τη Βοσνία στα προκριματικά του Μουντιάλ πριν αρκετό καιρό. Μετά από αυτή την εξέλιξη απομακρύνθηκε ο Τζενάρο Γκατούζο από τον πάγκο της και προσωρινά ανέλαβε ο Σίλβιο Μπαλντίνι. Με το σκεπτικό ότι οι Ιταλοί ψάχνουν προπονητή ο Ράφα Μπενίτεθ έκανε κάποιες δηλώσεις στο «Skysport»: 

«Εργάζομαι για να γίνω ο νέος προπονητής της Ιταλίας. Βελτιώνω και τα ιταλικά μου... Η ιδέα να γίνω ο ομοσπονδιακός προπονητής μιας εθνικής ομάδας είναι σίγουρα πολύ συναρπαστική. Θα μου άρεσε; Απολύτως ναι», είπε ο Μπενίτεθ και πρόσθεσε:

«Το να είναι προπονητής της εθνικής Ιταλίας θα ήταν ένα ακόμη κίνητρο. Αν ερχόταν το τηλεφώνημα, θα το ήθελα πολύ, σίγουρα».

