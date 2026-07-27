Απέτυχε το σχέδιο της Εθνικής Ιταλίας: Μαλντίνι και Λεονάρντο παραιτήθηκαν από τη θέση τους

Η προσπάθεια της ιταλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο για την Εθνική ομάδα φαίνεται πως οδηγήθηκε σε πρόωρο αδιέξοδο.

Οι Πάολο Μαλντίνι και Λεονάρντο αποφάσισαν να αποχωρήσουν από τους διοικητικούς τους ρόλους, λίγες μόλις ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους, γεγονός που προκαλεί νέα αναστάτωση στο ιταλικό ποδόσφαιρο.

Η ρήξη προέκυψε κατά τη διαδικασία επιλογής του νέου ομοσπονδιακού τεχνικού. Παρότι ο Αντρέα Πίρλο αποτελούσε την κοινή επιλογή των δύο πρώην στελεχών της Μίλαν για την τεχνική ηγεσία της «Σκουάντρα Ατζούρα», η υποψηφιότητά του δεν προχώρησε, καθώς δεν έλαβε την τελική έγκριση από την ομοσπονδία. Η εξέλιξη αυτή δημιούργησε σοβαρή διαφωνία ως προς τον τρόπο λήψης των αποφάσεων και οδήγησε τους Μαλντίνι και Λεονάρντο στην έξοδο.

Ωστόσο, η αδυναμία επίτευξης συμφωνίας για το πρόσωπο που θα καθίσει στον πάγκο ανέδειξε τις εσωτερικές διαφωνίες και οδήγησε στην κατάρρευση του σχεδίου πριν καν προλάβει να εφαρμοστεί.

Πλέον, η ομοσπονδία καλείται να αναζητήσει εκ νέου λύσεις τόσο για τη στελέχωση των διοικητικών θέσεων όσο και για την επιλογή του νέου προπονητή, με στόχο να μπει τέλος στην αβεβαιότητα που επικρατεί γύρω από την Εθνική Ιταλίας.