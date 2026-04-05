Ιταλία: Το βαρύ οικονομικό πλήγμα μετά τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ 2026

Ο αποκλεισμός της Ιταλίας από το Μουντιάλ του 2026 μετά την ήττα στα πέναλτι από τη Βοσνία δεν έφερε μόνο απογοήτευση σε αγωνιστικό επίπεδο, αλλά και σημαντικές οικονομικές συνέπειες. Η «Azzurra» θα παρακολουθήσει για τρίτη συνεχόμενη φορά τη διοργάνωση από την τηλεόραση, γεγονός που μεταφράζεται σε μεγάλη απώλεια εσόδων.



Η άμεση οικονομική ζημιά υπολογίζεται περίπου στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό αφορά κυρίως τα χρήματα που θα λάμβανε η ομοσπονδία από τη συμμετοχή στη διοργάνωση, αλλά και τις επιπτώσεις που προκύπτουν σε εμπορικό επίπεδο. Συνολικά, η τριπλή απουσία από Παγκόσμιο Κύπελλο ανεβάζει τις απώλειες κοντά στα 100 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με εκτιμήσεις.

Η Ιταλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου βλέπει τα έσοδά της να μειώνονται και λόγω χορηγικών συμφωνιών. Σε αρκετά συμβόλαια υπάρχουν ρήτρες που μειώνουν αυτόματα τις απολαβές αν η εθνική δεν προκριθεί σε μεγάλη διοργάνωση. Μόνο από αυτές τις ρήτρες υπολογίζεται ότι χάνονται περίπου 9,5 εκατομμύρια ευρώ.



Παράλληλα, δεν θα υπάρξουν επιπλέον έσοδα από πωλήσεις προϊόντων, νέες εμπορικές συμφωνίες και άλλες δραστηριότητες που συνήθως συνοδεύουν τη συμμετοχή σε Μουντιάλ. Η FIFA δίνει περίπου 9 εκατομμύρια ευρώ σε κάθε ομάδα που προκρίνεται, ενώ το ποσό αυξάνεται ανάλογα με την πορεία και μπορεί να ξεπεράσει τα 45 εκατομμύρια για τον πρωταθλητή.