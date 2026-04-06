Ο Ιρανός που «εξαφανίστηκε» στο ημίχρονο: Το πιο περίεργο περιστατικό σε Μουντιάλ

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2006, η Ανγκόλα αντιμετώπιζε το Ιράν σε έναν κρίσιμο αγώνα για τη φάση των ομίλων. Ο Ζιντάν Χασάν, ποδοσφαιριστής του Ιράν, αγωνίστηκε κανονικά στο πρώτο ημίχρονο, όμως στη συνέχεια δεν επέστρεψε ποτέ στον αγωνιστικό χώρο.



Αρχικά, το γεγονός δεν έγινε αντιληπτό ως κάτι περίεργο, καθώς οι αλλαγές είναι συνηθισμένες. Ωστόσο, πολύ σύντομα άρχισαν να κυκλοφορούν διαφορετικές εκδοχές για το τι συνέβη.



Η αλήθεια πίσω από την «εξαφάνιση»



Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά αργότερα, ο παίκτης είχε έντονη διαφωνία με τον προπονητή του στα αποδυτήρια και αρνήθηκε να επιστρέψει στο παιχνίδι.



Το περιστατικό δεν πήρε τεράστια δημοσιότητα εκείνη την περίοδο, αλλά έμεινε ως μία από τις πιο περίεργες ιστορίες εσωτερικής έντασης σε Μουντιάλ.



Όταν το παιχνίδι χάνεται εκτός γηπέδου



Η Ανγκόλα τελικά δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη, σε έναν αγώνα που είχε ήδη αποκτήσει… παρασκηνιακή ένταση.



Η ιστορία αυτή αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς, ακόμα και στο υψηλότερο επίπεδο, τα αποδυτήρια μπορούν να επηρεάσουν όσα συμβαίνουν μέσα στο γήπεδο με τρόπους που σπάνια γίνονται γνωστοί στο ευρύ κοινό.