Πότε ήταν η τελευταία φορά που Έλληνας διαιτητής σφύριξε σε Μουντιάλ

Η FIFA ανακοίνωσε τη λίστα των διαιτητών που θα αναλάβουν τα παιχνίδια του Μουντιάλ 2026, το οποίο θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά τον ερχόμενο Ιούνιο. Συνολικά επιλέχθηκαν 52 διαιτητές, 88 βοηθοί και 30 διαιτητές VAR, οι οποίοι θα διευθύνουν τους 104 αγώνες της διοργάνωσης.



Ωστόσο, από τη συγκεκριμένη λίστα απουσιάζει η ελληνική εκπροσώπηση. Ο μοναδικός υποψήφιος από τη χώρα μας, ο διαιτητής Άγγελος Ευαγγέλου, δεν κατάφερε να συμπεριληφθεί, παρότι είχε θέσει υποψηφιότητα για θέση στο VAR.



Η εξέλιξη αυτή φέρνει ξανά στο προσκήνιο το ερώτημα για το πότε ήταν η τελευταία φορά που Έλληνας διαιτητής συμμετείχε σε Παγκόσμιο Κύπελλο.



Η απάντηση μας γυρίζει πίσω στο 2002. Τότε, στο Μουντιάλ που συνδιοργάνωσαν η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα, ο Κύρος Βασσάρας αποτέλεσε τον τελευταίο Έλληνα διαιτητή που σφύριξε σε τελική φάση της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Διηύθυνε τον αγώνα μεταξύ Κίνας και Κόστα Ρίκα, σε μια στιγμή που αποτέλεσε κορυφαίο σημείο της καριέρας του.

Έκτοτε, καμία ελληνική σφυρίχτρα δεν έχει δώσει το «παρών» σε Μουντιάλ, γεγονός που καταδεικνύει τη δυσκολία αλλά και την υψηλή ανταγωνιστικότητα των επιλογών της FIFA.

