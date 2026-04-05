Το ChatGPT έδωσε την απάντηση: Αυτή η ομάδα θα πάρει το πρωτάθλημα της Super League

Το πρωτάθλημα της Super League μπαίνει στην τελική ευθεία και μπορεί να μην έχουν αρχίσει καν τα playoffs, ωστόσο το ενδιαφέρον είναι μεγάλο καθώς τρεις ομάδες βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής. Η ΑΕΚ είναι πρώτη με 60 βαθμούς, ο Ολυμπιακός δεύτερος με 58 και ο ΠΑΟΚ τρίτος με 57, ενώ ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην 4η θέση με 49 βαθμούς.

Ποιος όμως θα κατακτήσει τελικά το πολυπόθητο τρόπαιο; Το flash.gr ρώτησε την τεχνητή νοημοσύνη και εκείνη ανταποκρίθηκε, τόσο για τον πρωταθλητή της φετινής σεζόν, όσο και για τις θέσεις 2-4 που δίνουν ευρωπαϊκό εισιτήριο



Η απάντηση του AI για τον πρωταθλητή Ελλάδας

Σύμφωνα με το AI το πρωτάθλημα Ελλάδας θα καταλήξει στον Ολυμπιακό. Όπως τονίζει η τεχνητή νοημοσύνη, αν μείνει υγιής, με βάση το γεγονός πως έχει το πιο βαθύ ρόστερ, δε θα χάσει αυτό το πρωτάθλημα.

Στη δεύτερη θέση θα βρίσκεται η ΑΕΚ που θα βγάλει μεγάλη ένταση στα playoffs, ωστόσο θα λυγίσει από τη πίεση του πρωταθλητισμού. Στη τρίτη θέση θα βρίσκεται ο ΠΑΟΚ που στα 100 χρόνια της ιστορίας του, δε θα μπορέσει να διεκδικήσει το τρόπαιο. Τέλος, στην τέταρτη θέση θα βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, που ναι μεν κατάφερε να μπει στην τετράδα, αλλά βρίσκεται σαφώς πιο πίσω από τους ανταγωνιστές του.