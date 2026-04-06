Παναθηναϊκός: Στην άμυνα το έχει βρει, αναζητείται... δημιουργική έμπνευση στην επίθεση

Αυτό το «στείρο» 0-0 ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στην Τούμπα δεν αφήνει και πολλά περιθώρια συζήτησης επί του αγωνιστικού σκέλους. Ναι, το «τριφύλλι» έκανε τη φετινή σεζόν την πιο σταθερή του εμφάνιση απέναντι στην ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου στη Θεσσαλονίκη, δεχόμενος ουσιαστικά μόλις μια τελική από μια αντεπίθεση που -λανθασμένα- ο Ίνγκασον δεν κατάφερε να ανακόψει την κούρσα του αδάμαστου Κωνσταντέλια.

Ακόμα και έτσι πάντως, το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ αναλώθηκε σε ένα ακόμα παιχνίδι σε αρκετά παθητικό ρόλο, περιορίζοντας τα ρίσκα στην επίθεση και κλείνοντας αποτελεσματικά κάθε χώρο στην άμυνα. Το δεύτερο, ο Παναθηναϊκός έχει αποδείξει από τα τέλη του Φεβρουαρίου και έπειτα πως μπορεί να το κάνει σε σχεδόν αψεγάδιαστο επίπεδο, πρέπει όμως να αρχίσει να... ρισκάρει πολύ παραπάνω επιθετικά για να αρχίσει να μετράει πραγματικά τις δυνάμεις του με τους άλλους τρεις «μεγάλους» της Stoiximan Super League.

Η ασφάλεια της τριάδας μεσοαμυντικά και η έλλειψη δημιουργίας

Κόντρα στον Δικέφαλο του Βορρά, ο Ράφα Μπενίτεθ πάτησε πάνω στο σχέδιο που ακολουθεί με συνέπεια από το ματς με την ΑΕΛ και έπειτα. Τριάδα στα μετόπισθεν, περιορισμός κάθε χώρου ανασταλτικά, ελαχιστοποίηση του ρίσκου και επιθετικά άμεσο παιχνίδι στην μετάβαση με στόχο τον Τεττέη. Στο κομμάτι της άμυνας, ο Παναθηναϊκός πήρε υψηλό βαθμό, έχοντας πρακτικά «μηδενίσει» την απειλή του ΠΑΟΚ, κάτι που απέτυχε να κάνει στις προηγούμενες δύο επισκέψεις του στην Τούμπα.

Στην επίθεση όμως, τα πράγματα δεν έχουν την ανάλογη εξέλιξη. Με εξαίρεση το τετ-α-τετ του Ζαρουρί, που προέρχεται από την οξυδέρκεια του Τσιριβέγια να εκτελέσει άμεσα ένα κερδισμένο φάουλ πίσω από την σέντρα, οι «πράσινοι» εμφάνισαν σε ένα ακόμα παιχνίδι «ατονία» στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου.

Όντας πια απαλλαγμένος από άγχος και χωρίς να εξαρτάται από τα αποτελέσματα των Play Off όμως, ο Παναθηναϊκός οφείλει να αρχίσει να δείχνει σημάδια βελτίωσης και στην επίθεση απέναντι στις ομάδες με τις οποίες θα προσπαθήσει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα την επόμενη σεζόν. Η διαδικασία του μίνι πρωταθλήματος προσφέρεται σαν ευκαιρία στον Μπενίτεθ να μετρήσει τις δυνάμεις του απέναντι σε ΑΕΚ, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, για να δει πόσο κοντά ή μακριά τους θα είναι στην αφετηρία της σεζόν 2026/27.

Σαφέστατη η βελτίωση, να κάνει το επόμενο βήμα

Κόντρα σε μια ομάδα με μεγαλύτερα κίνητρα, μια ομάδα που «καιγόταν» για την νίκη μιας και είναι ακόμα μέσα στην «κούρσα» του τίτλου, ο Παναθηναϊκός πήρε θετικό πρόσημο. Δεν έθελξε με την εικόνα του, δεν έκανε μια εμφάνιση εξωπραγματική στην Τούμπα, έδειξε όμως βελτίωση στην εικόνα του συγκριτικά με τις δύο προηγούμενες επισκέψεις του σε αυτό το γήπεδο.

Ο Μπενίτεθ έχει βρει αρκετές σταθερές στο παιχνίδι του και πιστώνεται τον εξαιρετικό δεύτερο γύρο της ομάδας του στη Super League, μετρώντας 11 συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς ήττα. Για να προχωρήσει στην επόμενη φάση η ομάδα του, θα χρειαστεί να ρισκάρει πολύ περισσότερο στην επίθεση. Απαλλαγμένος πια από τον φόβο και την πίεση του αποτελέσματος...