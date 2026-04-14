Παναθηναϊκός: Ο Μπενίτεθ έκανε τον απολογισμό της σεζόν με δηλώσεις στη «Gazzetta Dello Sport»

Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε στην ιταλική εφημερίδα «Gazzetta Dello Sport» για τη φετινή σεζόν στον Παναθηναϊκό, αναφέροντας πως το πρόσημο ήταν θετικό. Ο πολύπειρος Ισπανός προπονητής δήλωσε πως έφτασε στο «τριφύλλι» σε μία δύσκολη συγκυρία και πως κατόρθωσε να ανατρέψει το κλίμα, φτάνοντας στους «16» του Europa League, αλλά και εξασφαλίζοντας την είσοδο στα Play Offs, που οδηγούν στην Ευρώπη.

Παράλληλα, τόνισε πως αυτή ήταν μόνο η αρχή. Έδωσε, έτσι το έναυσμα για την επόμενη χρονιά, που όπως ανέφερε θα αποτελέσει το εφαλτήριο για περαιτέρω πρόοδο. Επίσης, μίλησε για το ιταλικό πρωτάθλημα και την «κούρσα τίτλου» στη Serie A, κάνοντας ένα μικρό σχόλιο για την Ίντερ, αλλά και για τη Νάπολι του Αντόνιο Κόντε.

Οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ

Για τον Παναθηναϊκό: «Φτάσαμε στον Παναθηναϊκό σε μία δύσκολη συγκυρία για το σύλλογο και κατορθώσαμε να εξασφαλίσουμε την είσοδο στα Play Offs, που οδηγούν στην Ευρώπη. Προκριθήκαμε στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας και φτάσαμε στους «16» του Europa League για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια. Το πρόσημο ήταν θετικό, όμως αυτή είναι μόνο η αρχή. Στόχος μας είναι να βελτιωθούμε την επόμενη χρονιά.

Για την Ίντερ και την «κούρσα τίτλου» στη Serie A: «Η Ίντερ κατέκτησε το πρωτάθλημα το 2021, η Νάπολι το 2023, η Ίντερ το 2024 και η Νάπολι ξανά το 2025. Τώρα, όλα δείχνουν πως η Ίντερ θα πανηγυρίσει ξανά. Είναι προφανές πως είναι η καλύτερη ομάδα στην Ιταλία, φέτος ήταν ανώτερη από όλους τους ανταγωνιστές της. Τη χωρίζουν εννιά βαθμοί από τη δεύτερη ομάδα και αυτό κάνει τη διαφορά. Δεν είναι τυχαίο που πριν από την έναρξη της χρονιάς θεωρούταν μαζί με τη Νάπολι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος».

Για τη Νάπολι του Αντόνιο Κόντε: «Όσον αφορά τα προβλήματα τραυματισμών, η Νάπολι είχε τις περισσότερες δυσκολίες. Κανείς δε γνωρίζει τι θα συνέβαινε αν αγωνιζόταν πλήρης. Είναι δεδομένο ότι η απουσία των Ντε Μπρόινε, Ανγκισά, Γκίλμουρ, Λουκάκου και Νέρες στοίχισε, θα έπρεπε να είχαν παίξει παραπάνω. Βέβαια, προτιμώ να επιβραβεύω και να μιλάω για αυτούς τους παίκτες, οι οποίοι άντεξαν και έπαιξαν. Αλλιώς, οι συζητήσεις περιορίζονται στη θεωρία».