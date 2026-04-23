Εθνική Ιταλίας: Οι τέσσερις αυστηροί κανόνες του Μπαλντίνι ενόψει Ελλάδας

Η Εθνική Ιταλίας επιχειρεί μια νέα αρχή μετά από μια δύσκολη περίοδο, τόσο αγωνιστικά όσο και εξωαγωνιστικά. Ο αποκλεισμός από τρίτο συνεχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο και η απομάκρυνση του Γκατούζο δημιούργησαν την ανάγκη για άμεσες αλλαγές. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Μπαλντίνι ανέλαβε υπηρεσιακός ομοσπονδιακός τεχνικός για τα φιλικά του Ιουνίου απέναντι σε Ελλάδα στο Παγκρήτιο στάδιο και Λουξεμβούργο, με στόχο να επαναφέρει πειθαρχία και συγκέντρωση.



Από τις πρώτες του κινήσεις ήταν η επιβολή τεσσάρων αυστηρών κανόνων, που δείχνουν ξεκάθαρα τη φιλοσοφία του.

🚨 Italy interim boss Silvio Baldini is set to introduce MAJOR reforms ahead of the June international break against Luxembourg and Greece. 👀🇮🇹



➜ NO more individual rooms.

➜ Cell phones BANNED.

➜ Strict breakfast schedules — punctuality required.

➜ Daily weigh-ins… pic.twitter.com/vvHTRxoQd3 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) April 22, 2026

Πρώτος κανόνας είναι η κατάργηση των ιδιωτικών δωματίων. Οι ποδοσφαιριστές θα μοιράζονται πλέον δωμάτια, ώστε να ενισχυθεί το ομαδικό πνεύμα και η συνοχή.

Δεύτερος κανόνας είναι η πλήρης απαγόρευση χρήσης κινητών τηλεφώνων σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας. Ο στόχος είναι να περιοριστούν οι περισπασμοί και να υπάρχει απόλυτη συγκέντρωση στις υποχρεώσεις της ομάδας.



Τρίτος κανόνας αφορά την αυστηρή τήρηση του ωραρίου, ειδικά στο πρωινό. Ο Μπαλντίνι απαιτεί απόλυτη ακρίβεια, θέλοντας να περάσει επαγγελματισμό και συνέπεια στην καθημερινότητα των παικτών.



Τέλος, καθιερώνεται καθημερινή ζύγιση. Με αυτόν τον τρόπο, το τεχνικό επιτελείο θα παρακολουθεί στενά τη φυσική κατάσταση των διεθνών και θα διασφαλίζει ότι όλοι βρίσκονται στο επιθυμητό επίπεδο ετοιμότητας.



Οι αλλαγές αυτές δείχνουν μια ξεκάθαρη πρόθεση επιστροφής στα βασικά. Η Ιταλία καλείται να χτίσει ξανά την ταυτότητά της, ξεκινώντας από την πειθαρχία και την οργάνωση. Τα φιλικά με Ελλάδα και Λουξεμβούργο θα αποτελέσουν το πρώτο τεστ αυτής της νέας προσέγγισης.