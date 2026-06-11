ΠΑΟΚ: «Ναυάγησε» του Γιαννούλη σύμφωνα με την Bild

Αρνητική τροπή φαίνεται πως παίρνει για τον ΠΑΟΚ η υπόθεση του Δημήτρη Γιαννούλη, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής BILD οι διαπραγματεύσεις με την Άουγκσμπουργκ δεν κατέληξαν σε συμφωνία.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές οδηγήθηκαν σε αδιέξοδο, γεγονός που απομακρύνει -τουλάχιστον προς το παρόν- το ενδεχόμενο επιστροφής του 30χρονου διεθνούς αριστερού μπακ στην Τούμπα.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά την απόσυρση του ενδιαφέροντος του Ολυμπιακού για τον ποδοσφαιριστή. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν προχωρήσει σημαντικά την υπόθεση, ωστόσο η επιθυμία του παίκτη να κερδίσει χρόνο για να αξιολογήσει όλες τις επιλογές του οδήγησε τους Πειραιώτες στο να αποσυρθούν από τη διεκδίκησή του.

Exkl. Deal off! ❌

Nach BILD-Informationen wird Dimitrios #Giannoulis (30) im Sommer nicht zu PAOK Thessaloniki wechseln. Der Linksverteidiger des #FCAugsburg liebäugelte mit einem Wechsel zu seinem Ex-Klub, konnte sich eine Rückkehr in die Heimat selbst gut vorstellen. BILD… — Johannes Berner (@JBerner97) June 11, 2026

Στη συνέχεια ο ΠΑΟΚ μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι, καταθέτοντας βελτιωμένη πρόταση και επιχειρώντας να ολοκληρώσει μία μεταγραφή με έντονο συμβολισμό, καθώς ο Γιαννούλης αποτελεί προϊόν των ακαδημιών του συλλόγου.

Παρόλα αυτά, σύμφωνα πάντα με το γερμανικό δημοσίευμα, η οικονομική απόσταση με την Άουγκσμπουργκ δεν γεφυρώθηκε, με αποτέλεσμα οι συζητήσεις να «παγώσουν». Η BILD επισημαίνει πάντως ότι το ενδεχόμενο αποχώρησης του Έλληνα διεθνή από τη γερμανική ομάδα παραμένει ανοιχτό, καθώς υπάρχει ενδιαφέρον τόσο από συλλόγους της Ελλάδας όσο και από ομάδες της Αγγλίας, που παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του.