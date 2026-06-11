ΠΑΟΚ: «Ναυάγησε» του Γιαννούλη σύμφωνα με την Bild
Η συμφωνία ΠΑΟΚ και Άουγκσμπουργκ για τον Δημήτρη Γιαννούλη φέρεται να οδηγείται σε αδιέξοδο.
Αρνητική τροπή φαίνεται πως παίρνει για τον ΠΑΟΚ η υπόθεση του Δημήτρη Γιαννούλη, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής BILD οι διαπραγματεύσεις με την Άουγκσμπουργκ δεν κατέληξαν σε συμφωνία.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές οδηγήθηκαν σε αδιέξοδο, γεγονός που απομακρύνει -τουλάχιστον προς το παρόν- το ενδεχόμενο επιστροφής του 30χρονου διεθνούς αριστερού μπακ στην Τούμπα.
Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά την απόσυρση του ενδιαφέροντος του Ολυμπιακού για τον ποδοσφαιριστή. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν προχωρήσει σημαντικά την υπόθεση, ωστόσο η επιθυμία του παίκτη να κερδίσει χρόνο για να αξιολογήσει όλες τις επιλογές του οδήγησε τους Πειραιώτες στο να αποσυρθούν από τη διεκδίκησή του.
Στη συνέχεια ο ΠΑΟΚ μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι, καταθέτοντας βελτιωμένη πρόταση και επιχειρώντας να ολοκληρώσει μία μεταγραφή με έντονο συμβολισμό, καθώς ο Γιαννούλης αποτελεί προϊόν των ακαδημιών του συλλόγου.
Παρόλα αυτά, σύμφωνα πάντα με το γερμανικό δημοσίευμα, η οικονομική απόσταση με την Άουγκσμπουργκ δεν γεφυρώθηκε, με αποτέλεσμα οι συζητήσεις να «παγώσουν». Η BILD επισημαίνει πάντως ότι το ενδεχόμενο αποχώρησης του Έλληνα διεθνή από τη γερμανική ομάδα παραμένει ανοιχτό, καθώς υπάρχει ενδιαφέρον τόσο από συλλόγους της Ελλάδας όσο και από ομάδες της Αγγλίας, που παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του.