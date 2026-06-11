Ένοχος ο Γιώργος Σαββίδης για εκβίαση μάνατζερ ποδοσφαιριστών

Την ενοχή του ενός από τους δύο γιούς του ισχυρού άνδρα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδη, και την απαλλαγή του άλλου, αποφάσισε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης για την υπόθεση εκβίασης μάνατζερ ποδοσφαιριστών, ο οποίος, το 2015, διαπραγματευόταν την ανανέωση του συμβολαίου του ποδοσφαιριστή Εργκούς Κάτσε με τον «Δικέφαλο του Βορρά». Η εισαγγελέας της έδρας, κατά την αγόρευση της, πρότεινε την απαλλαγή των αδελφών Σαββίδη.



Στους Γιώργο και Νίκο Σαββίδη ασκήθηκε ποινική δίωξη για ηθική αυτουργία στην τέλεση του παραπάνω αδικήματος που αποδόθηκε σε εγκληματική ομάδα εκβιαστών. Ο πρώτος κρίθηκε ένοχος για ηθική αυτουργία σε εκβίαση ενώ ο δεύτερος αθωώθηκε, λόγω αμφιβολιών. Και οι δύο ήταν ανάμεσα στους συνολικά 44 κατηγορούμενους που παραπέμφθηκαν να δικαστούν, από τους οποίους σχεδόν 30 κρίθηκαν ένοχοι. Σύμφωνα με τη σημερινή δικαστική απόφαση, η αρχική κατηγορία της «εγκληματικής οργάνωσης» μετατράπηκε σε πλημμεληματική «συμμορία», που έχει ήδη παραγραφεί λόγω παρελεύσεως 8ετίας.



Μεταξύ των κατηγορουμένων που κρίθηκαν ένοχοι βρίσκεται κι ένας πρώην παράγοντας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ που είχε ως αρμοδιότητα την επικοινωνία με τους οργανωμένους οπαδούς του συλλόγου ενώ φέρεται πως λειτούργησε ως ενδιάμεσο πρόσωπο. Κρίθηκε ένοχος για ηθική αυτουργία σε εκβίαση, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα.

Ο ίδιος φέρεται ότι προσέγγισε την ομάδα των εκβιαστών, ζητώντας τον εμπρησμό Ι.Χ. αυτοκινήτου που ανήκε στη σύζυγο του μάνατζερ, τον Οκτώβριο 2015, στην Αθήνα. Τότε, ο τελευταίος ήταν εκπρόσωπος διάφορων ποδοσφαιριστών της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και διαπραγματευόταν νέο συμβόλαιο για τον Εργκούς Κάτσε.



Από την αστυνομική έρευνα, για την ίδια υπόθεση, προέκυψε η εμπλοκή μελών εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην παροχή «προστασίας» σε καταστήματα της Θεσσαλονίκης και άλλων πόλεων της Μακεδονίας καθώς και εκβιάσεων σε βάρος τρίτων ατόμων, με εξαναγκασμό τους σε καταβολή χρημάτων. Αυτή την ομάδα φέρεται πως είχε συστήσει και διηύθυνε ένας γνωστός ποινικός ισοβίτης, έγκλειστος των φυλακών Τρικάλων (τότε), οποίος απεβίωσε το 2022 και έτσι έπαυσε οριστικά η ποινική δίωξη εις βάρος του.



Ως μέλος της "συμμορίας" φέρεται κι ένας αστυνομικός που την περίοδο 2015-2016 φέρεται να εισήγαγε ναρκωτικές ουσίες στα κρατητήρια της Υποδιεύθυνσης Μεταγωγών Θεσσαλονίκης για λογαριασμό κρατούμενων που συνδέονταν με την ομάδα την οποία φέρεται να διηύθυνε ο- νεκρός πλέον -έγκλειστος «αρχηγός». Για τον αστυνομικό ο οποίος έχει αποταχθεί από το σώμα της ΕΛΑΣ, το δικαστήριο αποφάσισε την ενοχή του για την «εισαγωγή ναρκωτικών από υπάλληλο σε σωφρονιστικό κατάστημα».



Η δίκη διακόπηκε και θα συνεχιστεί αύριο με την απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων περί των ποινών. Να σημειωθεί ότι όλοι οι κατηγορούμενοι έχουν το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι να κριθεί αμετάκλητη η καταδικαστική απόφαση.