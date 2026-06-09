Θεσσαλονίκη: Φυλάκιση σε χειρουργό που υπέβαλε 60χρονη σε διπλή μαστεκτομή χωρίς λόγο

Ποινή φυλάκισης 3 ετών, με τριετή αναστολή, επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης σ' έναν 46χρονο χειρουργό ο οποίος υπέβαλε σε διπλή μαστεκτομή μια 60χρονη (σήμερα) γυναίκα, χωρίς να έχει καρκίνο. Η καταγγέλλουσα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, το 2018,

στην Κατερίνη.

Σε δεύτερο βαθμό, σήμερα ο κατηγορούμενος κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για σωματική βλάβη με ενδεχόμενο δόλο, κατά επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας, από βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη. Του αναγνωρίστηκε και το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας γιατί έχει καταβάλει μέρος της χρηματικής αποζημίωσης στην παθούσα.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, η πρόεδρος του ΜΟΕ, μεταξύ άλλων, είπε στον κατηγορούμενο τα εξής: «Η συμβουλή μας, από δω και πέρα, είναι να δείχνετε προσοχή στην εκτέλεση των καθηκόντων σας γιατί το να σας εμπιστεύεται κανείς είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Όχι βιαστικές αποφάσεις! Ιδιαίτερη προσοχή, με σεβασμό στον ασθενή που εμπιστεύτηκε την υγεία του σε σας...».



Κατά την απολογία του, ο 46χρονος επέμεινε ότι αυτή είναι η ορθή επιστημονική αντιμετώπιση για τα άτομα που δεν έχουν θετικό γονιδιακό τεστ και υποστήριξε ότι χειρούργησε προληπτικά τη γυναίκα επειδή είχε βαρύ ιστορικό.

Ενώπιον του δικαστηρίου η 60χρονη κατέθεσε ότι πείστηκε από τον συγκεκριμένο γιατρό πως κινδυνεύει να νοσήσει, λόγω κληρονομικότητας, αλλά χειρουργήθηκε χωρίς να έχει γίνει γονιδιακός έλεγχος.



Η παθούσα μητέρα δύο παιδιών ανέφερε ότι υπέστη σοβαρές επιπλοκές μετά την εγχείριση, η οποία δεν υπήρχε λόγος να γίνει, καθώς εκ των υστέρων διαπιστώθηκε ότι δεν είχε προδιάθεση για καρκίνο. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, όταν πραγματοποιήθηκε ο γονιδιακός έλεγχος,

τα αποτελέσματα ήταν καθαρά, αλλά ήταν πλέον αργά.

Η μητέρα της, βέβαια, είχε νοσήσει από καρκίνο σε μικρή ηλικία κάτι το οποίο την έκανε να είναι ιδιαίτερα προσεκτική στις δικές της προληπτικές εξετάσεις.



Η περιπέτεια της παθούσας ξεκίνησε όταν βρέθηκαν κάποιες ασβεστώσεις στο στήθος της μετά από ένα τυπικό έλεγχο το 2018. «Μου είπαν να κάνω μαγνητική και μου σύστησαν επίσης να κάνω και γονιδιακό έλεγχο» ανέφερε.

Πλήρωσε αλλά δεν έγινε ποτέ γονιδιακός έλεγχος

Ο γιατρός της είχε πει ότι αν βγει θετικό το τεστ θα έκανε μαστεκτομή. Μετά από 30 ήμερες της επισήμανε ότι τα αποτελέσματα ήταν θετικά αλλά αυτή δεν τα είδε γιατί του είχε πλήρη εμπιστοσύνη. Τον πίστεψε και κανόνισαν να γίνει άμεσα το χειρουργείο.



Η γυναίκα έμεινε επί 7 ημέρες στο νοσοκομείο και οι τέσσερις μήνες που ακολούθησαν ήταν δραματικοί για την ίδια καθώς είχε επιπλοκές.

Με την πάροδο του χρόνου η παθούσα άρχισε να καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.



Τότε, τηλεφώνησε στον "Δημόκριτο" να ρωτήσει για την επέμβαση και της είπαν ότι δεν έγινε ποτέ ο γονιδιακός έλεγχος γιατί δεν είχε στείλει τα χρήματα. Η ίδια βέβαια επισήμανε ότι είχε δώσει 800 ευρώ στον γιατρό ο οποίος της είχε πάρει και αίμα, γι' αυτόν τον λόγο. Στη συνέχεια πραγματοποίησε τον συγκεκριμένο έλεγχο, από μόνη της, αλλά τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά. Η γυναίκα κατάλαβε ότι δεν χρειαζόταν να κάνει τη διπλή μαστεκτομή.

Σε πρώτο βαθμό, ο γιατρός είχε καταδικαστεί με ποινή κάθειρξης 5 ετών, από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Σερρών. Είχε κριθεί ένοχος για κακουργηματική βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη ενώ του είχε αναγνωριστεί το ελαφρυντικό της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς.

