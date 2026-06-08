Ελεύθερος ο 55χρονος με το πρόστιμο των 270.300 ευρώ για τα γατάκια - «Δεν άντεχα να τα ταΐζω»

Ελεύθερος αφέθηκε ο 55χρονος άνδρας που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη επειδή φέρεται να εγκατέλειψε εννέα γατάκια σε οικόπεδο στην περιοχή της Καλαμαριάς, σε μια υπόθεση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις λόγω του διοικητικού προστίμου των 270.300 ευρώ που του επιβλήθηκε.

Ο 55χρονος αφέθηκε ελεύθερος εν αναμονή της προκαταρκτικής έρευνας που διατάχθηκε από την εισαγγελέα ποινικής δίωξης, η οποία θα διερευνήσει τις ακριβείς συνθήκες της υπόθεσης και τα στοιχεία που θα καθορίσουν την περαιτέρω ποινική της αξιολόγηση.

Την ίδια ώρα, ο ίδιος μιλώντας στην ΕΡΤ υποστήριξε ότι οδηγήθηκε στην πράξη αυτή λόγω οικονομικής αδυναμίας, δηλώνοντας πως δεν μπορούσε πλέον να καλύψει τα έξοδα φροντίδας των ζώων.

«Στο τέλος άρχισαν να χρειάζονται δέκα κιλά άμμο σε τέσσερις μέρες. Δεν μπορούσα να βρω τα χρήματα να καλύψω την άμμο. Ούτε τις τροφές μπορούσα να καλύπτω, γιατί άρχισαν να τρώνε τρία ευρώ την ημέρα σε υγρή τροφή τα μικρά. Την κροκέτα την πάλευα, αλλά τα μικρά δεν μπορούσα να τα παλέψω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, είναι άνεργος και δεν έχει καμία δυνατότητα να καταβάλει το πρόστιμο που του επιβλήθηκε.

Η λεπτομέρεια που θα κρίνει την εξέλιξη της υπόθεσης

Σύμφωνα με πληροφορίες, κομβικό ζήτημα για την ποινική μεταχείριση της υπόθεσης αποτελεί η ηλικία των γατιών τη στιγμή που φέρεται να εγκαταλείφθηκαν.

Οι αρχές θα εξετάσουν εάν τα ζώα ήταν νεογέννητα ή εάν είχαν ήδη φτάσει σε ηλικία απογαλακτισμού, καθώς το συγκεκριμένο στοιχείο ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά τον νομικό χαρακτηρισμό των πράξεων που αποδίδονται στον 55χρονο.

Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να καταθέσει και εκπρόσωπος του Συνδέσμου Προστασίας και Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων Ανατολικής Θεσσαλονίκης (ΣΥΠΠΑΖΑΘ), προκειμένου να συμβάλει στη διαπίστωση της ηλικίας και της κατάστασης των ζώων.

Πώς προέκυψε το πρόστιμο των 270.300 ευρώ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, σε βάρος του 55χρονου βεβαιώθηκαν εννέα διοικητικά πρόστιμα ύψους 30.000 ευρώ το καθένα για κακοποίηση ζώου, καθώς και πρόστιμο 300 ευρώ για μη τοποθέτηση ηλεκτρονικής σήμανσης.

Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 270.300 ευρώ. Παράλληλα με τα διοικητικά πρόστιμα, η εισαγγελική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα δεδομένα προτού αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική αντιμετώπιση του 55χρονου.





