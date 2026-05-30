«Χειρότερη και από τον Χίτλερ»: Η ιστορία της «Cat Bin Lady» που πριν 16 χρόνια πέταξε γάτα σε κάδο

Ήταν ένα από τα πρώτα βίντεο της εποχής των social media που έγιναν πραγματικά παγκόσμιο viral. Η εικόνα ήταν σοκαριστική μέσα στην απλότητά της. Μια γυναίκα περπατά σε έναν ήσυχο δρόμο στο Κόβεντρι, σταματά για λίγο να χαϊδέψει μια φιλική γάτα και, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, την αρπάζει από το σβέρκο και τη ρίχνει μέσα σε κάδο απορριμμάτων, πριν συνεχίσει τον δρόμο της σαν να μη συνέβη τίποτα.

Το βίντεο της ντροπής

Εκείνη η γυναίκα ήταν η Mary Bale και εκείνο το βίντεο του Αυγούστου του 2010 ήταν αρκετό για να τη μετατρέψει σε ένα από τα πιο διαβόητα πρόσωπα της βρετανικής διαδικτυακής ιστορίας. Το περιστατικό με τη γάτα Lola έκανε τον γύρο του κόσμου, προκάλεσε τεράστια δημόσια οργή και χάρισε στη Bale το παρατσούκλι που τη συνοδεύει μέχρι σήμερα: «Cat Bin Lady».

Τα βασικά στοιχεία της υπόθεσης — η πράξη, η 15ωρη παραμονή της γάτας στον κάδο, η ιδιωτική δίωξη από την RSPCA και η καταδίκη της Bale — έχουν καταγραφεί ευρέως από βρετανικά μέσα ήδη από το 2010.

Αρχικά, η Bale δεν έδειξε μεταμέλεια. Είχε δηλώσει ότι επρόκειτο για «μια στιγμή τρέλας» και ότι ο κόσμος αντέδρασε υπερβολικά, επιμένοντας μάλιστα πως «είναι απλώς μια γάτα». Η στάση αυτή εξόργισε ακόμη περισσότερο την κοινή γνώμη, ενώ πολύ γρήγορα στο διαδίκτυο εμφανίστηκαν υβριστικά μηνύματα, οργανωμένες εκστρατείες μίσους και ακόμη και απειλές θανάτου εναντίον της. Μάλιστα, κάποιοι έσπευσαν να σχολιάσουν πως ήταν «χειρότερη από τον Χίτλερ».

Λίγες ημέρες αργότερα, υπό το βάρος του σάλου, αναγκάστηκε να απολογηθεί δημόσια, λέγοντας ότι λυπάται βαθιά και ότι δεν μπορεί να εξηγήσει γιατί το έκανε.

Η υπόθεση οδηγήθηκε τελικά στα δικαστήρια, όχι μέσω της αστυνομίας αλλά με ιδιωτική δίωξη της RSPCA. Η Mary Bale παραδέχθηκε την ενοχή της για πρόκληση περιττής ταλαιπωρίας στο ζώο και καταδικάστηκε σε πρόστιμο 250 λιρών, σε δικαστικά έξοδα 1.171 λιρών και σε πενταετή απαγόρευση κατοχής ζώων.

Η δικαστής είχε αναγνωρίσει ότι η γάτα δεν τραυματίστηκε τελικά, αλλά τόνισε ότι ο κίνδυνος για τη ζωή της ήταν σοβαρός και ότι τίποτα δεν μπορούσε να δικαιολογήσει την πράξη.

Ζει απομονωμένη 16 χρόνια μετά

Το περιστατικό δεν επηρέασε μόνο τη δημόσια εικόνα της Bale, αλλά φαίνεται ότι σημάδεψε ολόκληρη τη μετέπειτα ζωή της. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η ίδια παραμένει μέχρι σήμερα βαθιά στιγματισμένη από την παγκόσμια διαπόμπευση που ακολούθησε. Η εφημερίδα υποστηρίζει ότι ζει πλέον απομονωμένη, χωρίς να έχει ξαναχτίσει ποτέ κανονικά την επαγγελματική και κοινωνική της ζωή.

Στο μεταξύ, η γάτα Lola -το ζώο που βρέθηκε παγιδευμένο στον κάδο για 15 ώρες- φαίνεται πως είχε πολύ καλύτερη μοίρα. Κατά το ίδιο δημοσίευμα, έζησε για πολλά χρόνια μετά το περιστατικό και πέθανε από γηρατειά το 2021, έχοντας στο πλευρό της την οικογένεια Mann που την είχε υιοθετήσει.

Το ζευγάρι, που είχε ανακαλύψει τι είχε συμβεί μέσα από το CCTV του σπιτιού τους και είχε αναρτήσει το βίντεο στο διαδίκτυο, φέρεται μάλιστα σήμερα να έχει συγχωρήσει τη Bale.

Η ιστορία της «Cat Bin Lady» παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα του πώς ένα βίντεο λίγων δευτερολέπτων μπορεί να μετατρέψει μια πράξη βαναυσότητας σε παγκόσμιο σύμβολο ντροπής. Και ταυτόχρονα, παραμένει μια υπενθύμιση της δύναμης του διαδικτύου να τιμωρεί δημόσια, συχνά με διάρκεια πολύ μεγαλύτερη από την ίδια την ποινή που επιβάλλει η Δικαιοσύνη.