Λέσβος: Έξι χρόνια κάθειρξης σε άνδρα που πυροβόλησε αδέσποτο γατάκι επειδή έσκιζε τα σκουπίδια του

Στα έδρανα της Δικαιοσύνης κάθισε κάτοικος του χωριού Ίππειος στη Λέσβο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για μια πράξη που προκάλεσε αποτροπιασμό και έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία. Το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Βορείου Αιγαίου επέβαλε ποινή κάθειρξης έξι ετών με αναστολή, για τον πυροβολισμό και τον σοβαρό τραυματισμό αδέσποτου γατιού, περιστατικό που εκτυλίχθηκε τον Μάιο του 2021.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που παρουσιάστηκαν ενώπιον του δικαστηρίου, ο κατηγορούμενος δεν δίστασε να παραδεχθεί την πράξη του, επιχειρώντας μάλιστα να τη δικαιολογήσει με το επιχείρημα ότι το ζώο «έσκιζε τις σακούλες με τα σκουπίδια» και «έπρεπε να μάθει». Η στάση του, όπως κατατέθηκε, υπήρξε προκλητική, καθώς απάντησε σε όσους διαμαρτυρήθηκαν με τη φράση: «Όποιος θέλει να έρθει να μου ζητήσει τον λόγο!».

Η υπόθεση εντάχθηκε στο αυστηρότερο νομικό πλαίσιο που πλέον διέπει την κακοποίηση ζώων, καθώς η απόπειρα θανάτωσης συνιστά κακούργημα. Πέραν της κύριας ποινής, το δικαστήριο επέβαλε επιπλέον έξι μήνες φυλάκισης για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, με το σύνολο των ποινών να τελεί υπό αναστολή έως την εκδίκαση της έφεσης. Υπενθυμίζεται ότι είχε ήδη επιβληθεί και διοικητικό πρόστιμο ύψους 30.000 ευρώ από το Αστυνομικό Τμήμα Αγιάσου.

Σε μια τραγική υποσημείωση της υπόθεσης, το άτυχο ζώο κατάφερε να επιβιώσει του πυροβολισμού, ωστόσο έφερε βαριά νευρολογικά προβλήματα. Υιοθετήθηκε και φροντίστηκε, όμως κατέληξε το 2025 από άσχετα αίτια.

